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Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, AK Parti ve Beştepe arasındaki uzlaşmazlığı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T09:05+0300
2024-09-19T09:05+0300
2024-09-19T15:38+0300
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Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
Sputnik Türkiye
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı. AK Parti-Beştepe ayrılığında temel nedenin sürecin danışmanlarla yürütülmesi olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:
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Güçlü Özgan
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, ertan aksoy, beştepe, ak parti
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:05 19.09.2024 (güncellendi: 15:38 19.09.2024)
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, AK Parti ve Beştepe arasındaki uzlaşmazlığı değerlendirdi. Aksoy, “Temel çelişki danışmanlar ve siyasiler arasında yaşanan çelişkidir.” dedi.
Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
AK Parti-Beştepe ayrılığında temel nedenin sürecin danışmanlarla yürütülmesi olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:
“Liderler siyasi hayatlarına başladığı dönemde daha uzlaşmacıdır. Ama giderek siyasi yoldaşlarından ve kadrolarından uzaklaşır. Oradaki denge ve güç dağılımını tercih etmez. Onun yerine danışmanlarına kapanır. Bu evre de danışmanlar evresi. Danışman bir denge değildir, lider ne derse onu yapar. Aslında temel çelişki danışmanlarla siyasiler arasındaki çelişki. Günün sonunda doğru olan, liderin kararı siyasi kadrolarla birlikte almasıdır. Danışmanların uzmanlıkları var ama toplumla iç içe olma hali, topluma dair birikimleri siyasiler kadar iyi değil. AKP’nin önündeki sorunlardan biri de bu. Süreç danışmanlarla gidiyor, bu da aslında siyasal gerilemenin önemli nedenlerinden birini oluşturuyor.”