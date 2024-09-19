Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?

“Liderler siyasi hayatlarına başladığı dönemde daha uzlaşmacıdır. Ama giderek siyasi yoldaşlarından ve kadrolarından uzaklaşır. Oradaki denge ve güç dağılımını tercih etmez. Onun yerine danışmanlarına kapanır. Bu evre de danışmanlar evresi. Danışman bir denge değildir, lider ne derse onu yapar. Aslında temel çelişki danışmanlarla siyasiler arasındaki çelişki. Günün sonunda doğru olan, liderin kararı siyasi kadrolarla birlikte almasıdır. Danışmanların uzmanlıkları var ama toplumla iç içe olma hali, topluma dair birikimleri siyasiler kadar iyi değil. AKP’nin önündeki sorunlardan biri de bu. Süreç danışmanlarla gidiyor, bu da aslında siyasal gerilemenin önemli nedenlerinden birini oluşturuyor.”