https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-karari-oncesi-piyasalarda-son-durum-dolar-euro-altin-ne-kadar-1088178213.html

FED kararı öncesi piyasalarda son durum: Dolar, euro, altın ne kadar?

FED kararı öncesi piyasalarda son durum: Dolar, euro, altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. Faiz kararı öncesi Türkiye ve dünya piyasalarında dolar, euro... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T18:37+0300

2024-09-18T18:37+0300

2024-09-18T18:37+0300

ekonomi

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euro/tl

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gram altın

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

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FED faiz kararı öncesi dolar/TL 34.10, euro/TL 37.94, altın ise 2818 seviyesinde günü kapattı.Amerika Merkez Bankası FED 18 Eylül Çarşamba bugün saat 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesi piyasalarda dolar/TL 34.10, euro/TL 37.94, altın ise 2818 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul ise 9 bin 774.49 seviyesinde pozitif seyir ile kapattı.Bist 100 bugün en çok hangi hisseler kazandırdı?BIST 100'de kapanışa doğru en çok yükselen 5 hisse şu şekilde sıralandı:BIST 100'de bugün en çok düşen 5 hisse ise şu şekilde sıralandı:Gram altın ne kadar oldu?FED kararı öncesi gram altın an itibarıyla 2 bin 819 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 671 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 032 TL’den alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fed-faiz-karari-ne-zaman-piyasalarin-faiz-beklentisi-ne-yonde-1088089126.html

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