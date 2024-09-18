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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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FED kararı öncesi piyasalarda son durum: Dolar, euro, altın ne kadar?
FED kararı öncesi piyasalarda son durum: Dolar, euro, altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalarda Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. Faiz kararı öncesi Türkiye ve dünya piyasalarında dolar, euro... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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FED faiz kararı öncesi dolar/TL 34.10, euro/TL 37.94, altın ise 2818 seviyesinde günü kapattı.Amerika Merkez Bankası FED 18 Eylül Çarşamba bugün saat 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesi piyasalarda dolar/TL 34.10, euro/TL 37.94, altın ise 2818 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul ise 9 bin 774.49 seviyesinde pozitif seyir ile kapattı.Bist 100 bugün en çok hangi hisseler kazandırdı?BIST 100'de kapanışa doğru en çok yükselen 5 hisse şu şekilde sıralandı:BIST 100'de bugün en çok düşen 5 hisse ise şu şekilde sıralandı:Gram altın ne kadar oldu?FED kararı öncesi gram altın an itibarıyla 2 bin 819 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 671 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 032 TL’den alıcı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fed-faiz-karari-ne-zaman-piyasalarin-faiz-beklentisi-ne-yonde-1088089126.html
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fed faiz kararı, dolar tl , euro tl, altın ne kadar, gram altın fiyatı, borsa kapanış
fed faiz kararı, dolar tl , euro tl, altın ne kadar, gram altın fiyatı, borsa kapanış

FED kararı öncesi piyasalarda son durum: Dolar, euro, altın ne kadar?

18:37 18.09.2024
© AA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
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Küresel piyasalarda Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. Faiz kararı öncesi Türkiye ve dünya piyasalarında dolar, euro, altın ve borsanın durumu merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı saat kaçta?
FED faiz kararı öncesi dolar/TL 34.10, euro/TL 37.94, altın ise 2818 seviyesinde günü kapattı.
Amerika Merkez Bankası FED 18 Eylül Çarşamba bugün saat 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesi piyasalarda dolar/TL 34.10, euro/TL 37.94, altın ise 2818 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul ise 9 bin 774.49 seviyesinde pozitif seyir ile kapattı.

Bist 100 bugün en çok hangi hisseler kazandırdı?

BIST 100'de kapanışa doğru en çok yükselen 5 hisse şu şekilde sıralandı:
1.
TURSG
2.
OBAMS
3.
BINHO
4.
BIMAS
5.
SAHOL
BIST 100'de bugün en çok düşen 5 hisse ise şu şekilde sıralandı:
1.
BTCIM
2.
HEKTS
3.
BRSAN
4.
KONTR
5.
MAVI

Gram altın ne kadar oldu?

FED kararı öncesi gram altın an itibarıyla 2 bin 819 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 671 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 032 TL’den alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
EKONOMİ
Fed faiz kararı ne zaman? Piyasaların faiz beklentisi ne yönde?
16 Eylül, 18:49
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