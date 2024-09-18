https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/yuruyerek-dunya-turuna-cikan-seyyah-hazar-denizinde-yuzerek-azerbaycana-gecti-1088143659.html
Yürüyerek dünya turuna çıkan seyyah: Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti
Yürüyerek dünya turuna çıkan seyyah: Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti
Sputnik Türkiye
Dünyayı yürüyerek gezmeyi 1998'de hedef haline getirip yürümeye başlayan seyyah, Kazakistan'dan Azerbaycan'a 288 kilometre mesafe katedip yüzerek geçti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T00:00+0300
2024-09-18T00:00+0300
2024-09-18T00:00+0300
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Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Karl Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.Kazakistan'ın Aktau kentinden 41 gün önce denize giren ve bu sürenin 32 gününde yüzerek 288 kilometre mesafe kateden Bushby'ye, bir arkadaşı ile iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü de eşlik etti. Hazar Denizi kıyısındaki tatil köylerinden birinin sahiline ulaşan Bushby'yi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Mariana Vasileva, Azerbaycanlı sporcular ve vatandaşlar karşıladı. Kıyıda, Bushby ve arkadaşının pasaportlarına Azerbaycan'a giriş mühürleri ilgili yetkililer tarafından vuruldu.Bushby, gazetecilere verdiği röportajda Hazar Denizi'nin güneyi ve kuzeyinin çatışmalar ile farklı siyasi gelişmeler nedeniyle kapalı olması nedeniyle seyahatini kara yoluyla değil yüzerek gerçekleştirdiğini belirtirken, çok da iyi yüzme bilmediğini ifade ederek, "Zor oldu ama biz uyum sağladık ve sanırım sonunda oldukça iyi iş başardık" dedi.Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçeceğini ifade eden Bushby, 58 bin kilometre yürümeyi hedeflediği seyahatinde hedefinin üçte ikisinden fazlasını tamamladı.
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dünya turu, yürüyüş, yüzme, azerbaycan, kazakistan, gürcistan
dünya turu, yürüyüş, yüzme, azerbaycan, kazakistan, gürcistan
Yürüyerek dünya turuna çıkan seyyah: Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti
Dünyayı yürüyerek gezmeyi 1998'de hedef haline getirip yürümeye başlayan seyyah, Kazakistan'dan Azerbaycan'a 288 kilometre mesafe katedip yüzerek geçti.
Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Karl Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.
Kazakistan'ın Aktau kentinden 41 gün önce denize giren ve bu sürenin 32 gününde yüzerek 288 kilometre mesafe kateden Bushby'ye, bir arkadaşı ile iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü de eşlik etti. Hazar Denizi kıyısındaki tatil köylerinden birinin sahiline ulaşan Bushby'yi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Mariana Vasileva, Azerbaycanlı sporcular ve vatandaşlar karşıladı. Kıyıda, Bushby ve arkadaşının pasaportlarına Azerbaycan'a giriş mühürleri ilgili yetkililer tarafından vuruldu.
Bushby, gazetecilere verdiği röportajda Hazar Denizi'nin güneyi ve kuzeyinin çatışmalar ile farklı siyasi gelişmeler nedeniyle kapalı olması nedeniyle seyahatini kara yoluyla değil yüzerek gerçekleştirdiğini belirtirken, çok da iyi yüzme bilmediğini ifade ederek, "Zor oldu ama biz uyum sağladık ve sanırım sonunda oldukça iyi iş başardık" dedi.
Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçeceğini ifade eden Bushby, 58 bin kilometre yürümeyi hedeflediği seyahatinde hedefinin üçte ikisinden fazlasını tamamladı.