https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/yuruyerek-dunya-turuna-cikan-seyyah-hazar-denizinde-yuzerek-azerbaycana-gecti-1088143659.html

Yürüyerek dünya turuna çıkan seyyah: Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti

Yürüyerek dünya turuna çıkan seyyah: Hazar Denizi'nde yüzerek Azerbaycan'a geçti

Sputnik Türkiye

Dünyayı yürüyerek gezmeyi 1998'de hedef haline getirip yürümeye başlayan seyyah, Kazakistan'dan Azerbaycan'a 288 kilometre mesafe katedip yüzerek geçti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

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yüzme

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Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Karl Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.Kazakistan'ın Aktau kentinden 41 gün önce denize giren ve bu sürenin 32 gününde yüzerek 288 kilometre mesafe kateden Bushby'ye, bir arkadaşı ile iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü de eşlik etti. Hazar Denizi kıyısındaki tatil köylerinden birinin sahiline ulaşan Bushby'yi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Mariana Vasileva, Azerbaycanlı sporcular ve vatandaşlar karşıladı. Kıyıda, Bushby ve arkadaşının pasaportlarına Azerbaycan'a giriş mühürleri ilgili yetkililer tarafından vuruldu.Bushby, gazetecilere verdiği röportajda Hazar Denizi'nin güneyi ve kuzeyinin çatışmalar ile farklı siyasi gelişmeler nedeniyle kapalı olması nedeniyle seyahatini kara yoluyla değil yüzerek gerçekleştirdiğini belirtirken, çok da iyi yüzme bilmediğini ifade ederek, "Zor oldu ama biz uyum sağladık ve sanırım sonunda oldukça iyi iş başardık" dedi.Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçeceğini ifade eden Bushby, 58 bin kilometre yürümeyi hedeflediği seyahatinde hedefinin üçte ikisinden fazlasını tamamladı.

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dünya turu, yürüyüş, yüzme, azerbaycan, kazakistan, gürcistan