https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/yds-basvurulari-basladi-1088145816.html
YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
ÖSYM taradından gerçekleştirilecek 2024 YDS/2 için başvurular başladı. 25 Eylül'e kadar sürecek olan başvuru sürecinde sınav başvuruları ÖSYM'nin Aday... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:54+0300
2024-09-18T01:54+0300
2024-09-18T01:54+0300
türkiye
ösym
yds
yabancı dil
sınav
başvuru
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için başvurular başladı.Başvurular ne zamana kadar sürecek? ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. Başvurular nerden yapılabilir?Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kpss-ortaogretim-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-erisime-acildi-1088056090.html
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ösym, yds, yabancı dil, sınav, başvuru
ösym, yds, yabancı dil, sınav, başvuru
YDS başvuruları başladı
ÖSYM taradından gerçekleştirilecek 2024 YDS/2 için başvurular başladı. 25 Eylül'e kadar sürecek olan başvuru sürecinde sınav başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi sitesinden gerçekleştirilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için başvurular başladı.
Başvurular ne zamana kadar sürecek?
ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek.
Başvurular nerden yapılabilir?
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden
, "https://ais.osym.gov.tr"
internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
aracılığıyla yapabilecekler.