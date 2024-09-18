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YDS başvuruları başladı
YDS başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
ÖSYM taradından gerçekleştirilecek 2024 YDS/2 için başvurular başladı. 25 Eylül'e kadar sürecek olan başvuru sürecinde sınav başvuruları ÖSYM'nin Aday... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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yabancı dil
sınav
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için başvurular başladı.Başvurular ne zamana kadar sürecek? ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. Başvurular nerden yapılabilir?Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.
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ösym, yds, yabancı dil, sınav, başvuru
ösym, yds, yabancı dil, sınav, başvuru

YDS başvuruları başladı

01:54 18.09.2024
© AAYKS, ÖSYM, sınav
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
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ÖSYM taradından gerçekleştirilecek 2024 YDS/2 için başvurular başladı. 25 Eylül'e kadar sürecek olan başvuru sürecinde sınav başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi sitesinden gerçekleştirilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için başvurular başladı.

Başvurular ne zamana kadar sürecek?

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Başvurular nerden yapılabilir?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.
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