https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kpss-ortaogretim-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-erisime-acildi-1088056090.html

KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T09:33+0300

2024-09-16T09:33+0300

2024-09-16T09:33+0300

türkiye

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kpss

kpss sınavı

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandıTemel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/kpss-ortaogretim-oturumu-basladi-gec-kalanlar-kapida-kaldi-1088035617.html

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