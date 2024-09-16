https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/kpss-ortaogretim-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-erisime-acildi-1088056090.html
KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:33+0300
2024-09-16T09:33+0300
2024-09-16T09:33+0300
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kpss sınavı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandıTemel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/kpss-ortaogretim-oturumu-basladi-gec-kalanlar-kapida-kaldi-1088035617.html
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KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin
internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı
diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr
adresinden erişebilecek.
KPSS ortaöğretim sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.
Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.