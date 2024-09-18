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Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Sputnik Türkiye
Burdur’da lüks aracını önce refüje sonra sokak lambasının direğine çarpan sürücü, kullanılmaz hale gelen aracı bırakıp kaçtı. Araçta iki kişi olduğu ileri... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T09:20+0300
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Kaza saat 23.50 sıralarında Burdur merkezdeki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen lüks otomobil kontrolden çıkarak önce refüje, ardından belediyeye ait aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil büyük hasar görürken kazayı görenlerin iddialarına göre sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, belediye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimse olmayınca geri dönerken elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin devrilen direkteki akımı kapatmasının ardından araç ve direk çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cocugu-kucaginda-yuruyen-kadini-taciz-etmisti-baska-bir-kadina-da-tacizde-bulundugu-ortaya-cikti-1088145434.html
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burdur, trafik kazası, perte çıkma
burdur, trafik kazası, perte çıkma

Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı

09:20 18.09.2024
© İHA / SERCAN KURBAN-AW289609Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA / SERCAN KURBAN-AW289609
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Burdur’da lüks aracını önce refüje sonra sokak lambasının direğine çarpan sürücü, kullanılmaz hale gelen aracı bırakıp kaçtı. Araçta iki kişi olduğu ileri sürüldü.
Kaza saat 23.50 sıralarında Burdur merkezdeki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen lüks otomobil kontrolden çıkarak önce refüje, ardından belediyeye ait aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil büyük hasar görürken kazayı görenlerin iddialarına göre sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.
© İHA / SERCAN KURBAN-AW289609Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
© İHA / SERCAN KURBAN-AW289609
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, belediye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimse olmayınca geri dönerken elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin devrilen direkteki akımı kapatmasının ardından araç ve direk çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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