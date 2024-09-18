https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/luks-araciyla-kaza-yapti-arac-kullanilmaz-hale-geldi-birakti-kacti-1088150426.html
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Sputnik Türkiye
Burdur’da lüks aracını önce refüje sonra sokak lambasının direğine çarpan sürücü, kullanılmaz hale gelen aracı bırakıp kaçtı. Araçta iki kişi olduğu ileri... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T09:20+0300
2024-09-18T09:20+0300
2024-09-18T09:20+0300
yaşam
burdur
trafik kazası
perte çıkma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088151386_0:273:2730:1809_1920x0_80_0_0_5bb40ee31abea4d32afb232de52dd9e2.jpg
Kaza saat 23.50 sıralarında Burdur merkezdeki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen lüks otomobil kontrolden çıkarak önce refüje, ardından belediyeye ait aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil büyük hasar görürken kazayı görenlerin iddialarına göre sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, belediye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimse olmayınca geri dönerken elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin devrilen direkteki akımı kapatmasının ardından araç ve direk çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cocugu-kucaginda-yuruyen-kadini-taciz-etmisti-baska-bir-kadina-da-tacizde-bulundugu-ortaya-cikti-1088145434.html
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088151386_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4164889625f413fda963f51d4cb197f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burdur, trafik kazası, perte çıkma
burdur, trafik kazası, perte çıkma
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı
Burdur’da lüks aracını önce refüje sonra sokak lambasının direğine çarpan sürücü, kullanılmaz hale gelen aracı bırakıp kaçtı. Araçta iki kişi olduğu ileri sürüldü.
Kaza saat 23.50 sıralarında Burdur merkezdeki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen lüks otomobil kontrolden çıkarak önce refüje, ardından belediyeye ait aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil büyük hasar görürken kazayı görenlerin iddialarına göre sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, belediye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimse olmayınca geri dönerken elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin devrilen direkteki akımı kapatmasının ardından araç ve direk çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.