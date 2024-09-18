https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/van-goghun-yildizli-gece-tablosundaki-firca-darbeleri-dunyadaki-atmosferik-hareketlerle-uyusuyor-1088176162.html
Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosundaki fırça darbeleri, dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor
Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosundaki fırça darbeleri, dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor
Sputnik Türkiye
Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosu üzerinde yapılan yeni araştırmalar, fırça darbelerinin dünyadaki atmosferik hareketlerle yakından uyuştuğunu... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T17:33+0300
2024-09-18T17:33+0300
2024-09-18T17:33+0300
yaşam
vincent van gogh
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atmosfer
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Vincent Van Gogh'un 'Starry Night (Yıldızlı Gece)' tablosundaki fırça darbelerinin gerçek hayattaki fiziki hareketlere yakın olduğu araştırmacılar tarafından doğrulandı.Gogh'un kanvas tablo üzerine boya püskürtme- baskı tekniğiyle yaptığı Yıldızlı Gece tablosundaki girdaplar, birçok sanatçıya ilham olmakta. Bu eserdeki akış düzeninin Kolmogorov'un 1941 yılında yayımladığı makalesine konu olan türbülans teorisine uyum uymadığı konusundaki tartışmalar bir süredir sürüyordu. Tablonun sadece belirli kısımlarını inceleyen çalışmaların aksine, AIP Publishing"in 'Physics of Fluids' dergisinde yayınlanan yeni araştırma, tabloda bulunan girdapları esas aldıklarını duyurdu.'Dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor'Çin ve Fransız kurum ve kuruluşların ortaklığında yapılan incelemede, Vincent Van Gogh'un tablosunda dünyadaki fiziki yasaları başarıyla taklit ettiği görüldüğü bildirildi.Tabloda bulunan 14 girdabı inceleyen uzmanlar, 'Yıldızlı Gece'deki fırça darbelerinin Kolmogorov türbülans teorisi ile uyuştuğu ve fırça darbelerinin konumları ve parlaklık oranlarının tabloda türbülans hareketlerini resmettiği belirtildi.Araştırmacılar, tablodaki fırça darbelerinin, şekil, enerji ve boyut olarak normalde çıplak gözle gözlemlenemeyecek atmosferik özellikleri taklit ettiğini belirtirken, Batchelor ölçeğine de uyduğunu açıklandı. Tablodaki parlaklık oranlarının bu ölçekle doğru orantılı olduğunu kaydetti.
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vincent van gogh, yıldızlı gece, atmosfer, ressam
vincent van gogh, yıldızlı gece, atmosfer, ressam
Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosundaki fırça darbeleri, dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor
Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosu üzerinde yapılan yeni araştırmalar, fırça darbelerinin dünyadaki atmosferik hareketlerle yakından uyuştuğunu kaydetti. Tablodaki parlaklık oranları dahil, gerçekle doğru orantılı olduğu anlaşılan resmi çizen Gogh'un fırça darbeleriyle yarattığı 'gizli türbülans' ortaya çıkarıldı.
Vincent Van Gogh'un 'Starry Night (Yıldızlı Gece)' tablosundaki fırça darbelerinin gerçek hayattaki fiziki hareketlere yakın olduğu araştırmacılar tarafından doğrulandı.
Gogh'un kanvas tablo üzerine boya püskürtme- baskı tekniğiyle yaptığı Yıldızlı Gece tablosundaki girdaplar, birçok sanatçıya ilham olmakta.
Bu eserdeki akış düzeninin Kolmogorov'un 1941 yılında yayımladığı makalesine konu olan türbülans teorisine uyum uymadığı konusundaki tartışmalar bir süredir sürüyordu.
Tablonun sadece belirli kısımlarını inceleyen çalışmaların aksine, AIP Publishing"in 'Physics of Fluids' dergisinde yayınlanan yeni araştırma, tabloda bulunan girdapları esas aldıklarını duyurdu.
'Dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor'
Çin ve Fransız kurum ve kuruluşların ortaklığında yapılan incelemede, Vincent Van Gogh'un tablosunda dünyadaki fiziki yasaları başarıyla taklit ettiği görüldüğü bildirildi.
Tabloda bulunan 14 girdabı inceleyen uzmanlar, 'Yıldızlı Gece'deki fırça darbelerinin Kolmogorov türbülans teorisi ile uyuştuğu ve fırça darbelerinin konumları ve parlaklık oranlarının tabloda türbülans hareketlerini resmettiği belirtildi.
Araştırmacılar, tablodaki fırça darbelerinin, şekil, enerji ve boyut olarak normalde çıplak gözle gözlemlenemeyecek atmosferik özellikleri taklit ettiğini belirtirken, Batchelor ölçeğine de uyduğunu açıklandı. Tablodaki parlaklık oranlarının bu ölçekle doğru orantılı olduğunu kaydetti.