https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/vagona-atlayan-iki-sincap-tren-seferinin-iptal-edilmesine-neden-oldu-1088170602.html

Vagona atlayan iki sincap tren seferinin iptal edilmesine neden oldu

Vagona atlayan iki sincap tren seferinin iptal edilmesine neden oldu

Sputnik Türkiye

İngiltere’de havalimanına giden sabah trenine binen iki sincap, seferin iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer, sincaplardan birini indiremeyince kilitli... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T15:38+0300

2024-09-18T15:38+0300

2024-09-18T16:49+0300

yaşam

sincap

ingiltere

tren seferi

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Olay, 14 Eylül Cumartesi günü Reading kentinden Gatwick Havaalanı'na giden bir sabah treninde meydana geldi. İki sincap Surrey’deki bir istasyonda tren vagonuna atladı. Görgü tanıkları basına yaptıkları açıklamada, sincapların hızlıca trene atlayıp yolculara saldırmaya başladığını ve ortamın tam bir kargaşaya döndüğünü ifade etti.Yolcular sincaplardan uzağa başka bir vagona yönlendirildi ve çalışanlarından biri, Redhill istasyonunda hayvanları trenden kovmaya çalıştı ancak bir sincabı vagondan çıkartamayınca sefer iptal edildi. Küçük sincap trenle Reading istasyonuna geri döndü.

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sincap, ingiltere, tren seferi