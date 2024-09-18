https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/vagona-atlayan-iki-sincap-tren-seferinin-iptal-edilmesine-neden-oldu-1088170602.html
Vagona atlayan iki sincap tren seferinin iptal edilmesine neden oldu
Vagona atlayan iki sincap tren seferinin iptal edilmesine neden oldu
Sputnik Türkiye
İngiltere’de havalimanına giden sabah trenine binen iki sincap, seferin iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer, sincaplardan birini indiremeyince kilitli... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T15:38+0300
2024-09-18T15:38+0300
2024-09-18T16:49+0300
yaşam
sincap
ingiltere
tren seferi
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Olay, 14 Eylül Cumartesi günü Reading kentinden Gatwick Havaalanı'na giden bir sabah treninde meydana geldi. İki sincap Surrey’deki bir istasyonda tren vagonuna atladı. Görgü tanıkları basına yaptıkları açıklamada, sincapların hızlıca trene atlayıp yolculara saldırmaya başladığını ve ortamın tam bir kargaşaya döndüğünü ifade etti.Yolcular sincaplardan uzağa başka bir vagona yönlendirildi ve çalışanlarından biri, Redhill istasyonunda hayvanları trenden kovmaya çalıştı ancak bir sincabı vagondan çıkartamayınca sefer iptal edildi. Küçük sincap trenle Reading istasyonuna geri döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/yumurtada-yeni-uygulama-artik-uzerinde-son-tuketim-tarihi-yazmayacak-1088161829.html
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sincap, ingiltere, tren seferi
sincap, ingiltere, tren seferi
Vagona atlayan iki sincap tren seferinin iptal edilmesine neden oldu
15:38 18.09.2024 (güncellendi: 16:49 18.09.2024)
İngiltere’de havalimanına giden sabah trenine binen iki sincap, seferin iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer, sincaplardan birini indiremeyince kilitli vagonda istasyonuna geri döndü.
Olay, 14 Eylül Cumartesi günü Reading kentinden Gatwick Havaalanı'na giden bir sabah treninde meydana geldi. İki sincap Surrey’deki bir istasyonda tren vagonuna atladı. Görgü tanıkları basına yaptıkları açıklamada, sincapların hızlıca trene atlayıp yolculara saldırmaya başladığını ve ortamın tam bir kargaşaya döndüğünü ifade etti.
Yolcular sincaplardan uzağa başka bir vagona yönlendirildi ve çalışanlarından biri, Redhill istasyonunda hayvanları trenden kovmaya çalıştı ancak bir sincabı vagondan çıkartamayınca sefer iptal edildi. Küçük sincap trenle Reading istasyonuna geri döndü.