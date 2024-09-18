https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/uzman-lubnandaki-patlamalarin-arkasinda-dikkatleri-gazzedeki-soykirimdan-baska-yone-cekmek-isteyen-1088181994.html
Uzman: Lübnan’daki patlamaların arkasında dikkatleri Gazze’deki soykırımdan başka yöne çekmek isteyen İsrail ve ABD var
Uzman: Lübnan’daki patlamaların arkasında dikkatleri Gazze’deki soykırımdan başka yöne çekmek isteyen İsrail ve ABD var
Sputnik Türkiye
Lübnan 17 Eylül'de meydana gelen çağrı cihazı patlamasının ardından 18 Eylül'de de bir patlama dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu patlamalar pek çok... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T21:48+0300
2024-09-18T21:48+0300
2024-09-18T22:09+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil
israil-filistin
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israil-filistin sorunu
abd
aleksey leonkov
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Londra merkezli düşünce kuruluşu Dimensions for Strategic Studies'te araştırmacı olan Mehmet Rakipoğlu Sputnik'e yaptığı açıklamada, Lübnan'daki meydana gelen patlamalar silsilesine atıfta bulunarak, “İsrail'in öncelikli amacı, Filistin'de yaşanan katliam ve soykırımdaki sorumluluğundan dikkatleri başka yöne çekmek ve küresel kamuoyunun gündemini değiştirmek” cümlesini kaydetti.Çağrı cihazlarının patlamasının akabinde Lübnan 18 Eylül'de yeni bir patlama dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. Günün erken saatlerinde Sputnik'e konuşan Lübnanlı bir kaynak, Çarşamba günü ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazları dışında başka cihazların da patladığını dile getirmişti. Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, Sputnik'e verdiği demeçte patlamaları İsrail'in 'kasıtlı bir suçu ve terör eylemi' olarak nitelendirmişti.İkinci kritik konu ise İsrail'in 7 Ekim 2023'teki istihbarat zaafiyeti ile ilgili olduğunun altını çizen Rakipoğlu, şu cümleleri kaydetti:'Patlamaların arkasında ABD istihbarat servisleri var'Öte yandan Sputnik'e konuşan askeri analist Aleksey Leonkov ise gelişmiş gözetleme araçlarına ve iletişim cihazlarının çalışmasına uzaktan müdahale etme yeteneklerine atıfta bulunarak patlamaların arkasında ABD istihbarat servislerinin olabileceğini öne sürdü. Uzman, ABD'nin bu kabiliyetini Echelon İstihbarat Sistemi ile başlattığı 1960'lardan beri geliştirdiğini belirtti. Eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Edward Snowden de 2013 yılında Amerikan casuslarının kullandığı yeni araçlara ilişkin muhtelif açıklamalarda bulunmuştu.Rakipoğlu da Leonkov gibi Lübnan'a ve Hizbullah'a yönelik son sabotaj saldırısında ABD'nin parmağı olabileceğinin altını çizerek açıklamasını, “ABD'nin bu işte parmağı olduğundan kesinlikle eminim. Zira ABD, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a karşı yürüttüğü soykırımın ortağıdır" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beyrutun-guney-banliyolerinde-patlama-sesi-duyuldu-1088176085.html
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lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, aleksey leonkov
lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, aleksey leonkov
Uzman: Lübnan’daki patlamaların arkasında dikkatleri Gazze’deki soykırımdan başka yöne çekmek isteyen İsrail ve ABD var
21:48 18.09.2024 (güncellendi: 22:09 18.09.2024)
Lübnan 17 Eylül'de meydana gelen çağrı cihazı patlamasının ardından 18 Eylül'de de bir patlama dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu patlamalar pek çok soruyu da beraberinde getirirken gerek Lübnan resmi makamlarından yapılan gerekse de muhtelif uzmanlar saldırının arkasında İsrail ve ABD'nin olduğu konusunda hemfikir.
Londra merkezli düşünce kuruluşu Dimensions for Strategic Studies'te araştırmacı olan Mehmet Rakipoğlu Sputnik'e yaptığı açıklamada, Lübnan'daki meydana gelen patlamalar silsilesine atıfta bulunarak, “İsrail'in öncelikli amacı, Filistin'de yaşanan katliam ve soykırımdaki sorumluluğundan dikkatleri başka yöne çekmek ve küresel kamuoyunun gündemini değiştirmek” cümlesini kaydetti.
Çağrı cihazlarının patlamasının akabinde Lübnan 18 Eylül'de yeni bir patlama dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. Günün erken saatlerinde Sputnik'e konuşan Lübnanlı bir kaynak, Çarşamba günü ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazları dışında başka cihazların da patladığını dile getirmişti. Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, Sputnik'e verdiği demeçte patlamaları İsrail'in 'kasıtlı bir suçu ve terör eylemi' olarak nitelendirmişti.
İkinci kritik konu ise İsrail'in 7 Ekim 2023'teki istihbarat zaafiyeti ile ilgili olduğunun altını çizen Rakipoğlu, şu cümleleri kaydetti:
Bu hata, İsrail'in istihbarat yeteneklerinde önemli bir zayıflığı ortaya çıkardı. Bu saldırılar, suikastlar ve Hizbullah'a yönelik saldırılarla İsrail, azalan istihbarat itibarını geri kazanmayı hedefliyor.
'Patlamaların arkasında ABD istihbarat servisleri var'
Öte yandan Sputnik'e konuşan askeri analist Aleksey Leonkov ise gelişmiş gözetleme araçlarına ve iletişim cihazlarının çalışmasına uzaktan müdahale etme yeteneklerine atıfta bulunarak patlamaların arkasında ABD istihbarat servislerinin olabileceğini öne sürdü. Uzman, ABD'nin bu kabiliyetini Echelon İstihbarat Sistemi ile başlattığı 1960'lardan beri geliştirdiğini belirtti. Eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Edward Snowden de 2013 yılında Amerikan casuslarının kullandığı yeni araçlara ilişkin muhtelif açıklamalarda bulunmuştu.
Rakipoğlu da Leonkov gibi Lübnan'a ve Hizbullah'a yönelik son sabotaj saldırısında ABD'nin parmağı olabileceğinin altını çizerek açıklamasını, “ABD'nin bu işte parmağı olduğundan kesinlikle eminim. Zira ABD, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a karşı yürüttüğü soykırımın ortağıdır" cümleleriyle sonlandırdı.