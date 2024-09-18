https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/uzman-lubnandaki-patlamalarin-arkasinda-dikkatleri-gazzedeki-soykirimdan-baska-yone-cekmek-isteyen-1088181994.html

Uzman: Lübnan’daki patlamaların arkasında dikkatleri Gazze’deki soykırımdan başka yöne çekmek isteyen İsrail ve ABD var

Uzman: Lübnan’daki patlamaların arkasında dikkatleri Gazze’deki soykırımdan başka yöne çekmek isteyen İsrail ve ABD var

Sputnik Türkiye

Lübnan 17 Eylül'de meydana gelen çağrı cihazı patlamasının ardından 18 Eylül'de de bir patlama dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Söz konusu patlamalar pek çok... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T21:48+0300

2024-09-18T21:48+0300

2024-09-18T22:09+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

abd

aleksey leonkov

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Londra merkezli düşünce kuruluşu Dimensions for Strategic Studies'te araştırmacı olan Mehmet Rakipoğlu Sputnik'e yaptığı açıklamada, Lübnan'daki meydana gelen patlamalar silsilesine atıfta bulunarak, “İsrail'in öncelikli amacı, Filistin'de yaşanan katliam ve soykırımdaki sorumluluğundan dikkatleri başka yöne çekmek ve küresel kamuoyunun gündemini değiştirmek” cümlesini kaydetti.Çağrı cihazlarının patlamasının akabinde Lübnan 18 Eylül'de yeni bir patlama dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. Günün erken saatlerinde Sputnik'e konuşan Lübnanlı bir kaynak, Çarşamba günü ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazları dışında başka cihazların da patladığını dile getirmişti. Lübnan Çalışma Bakanı Mustafa Bayram, Sputnik'e verdiği demeçte patlamaları İsrail'in 'kasıtlı bir suçu ve terör eylemi' olarak nitelendirmişti.İkinci kritik konu ise İsrail'in 7 Ekim 2023'teki istihbarat zaafiyeti ile ilgili olduğunun altını çizen Rakipoğlu, şu cümleleri kaydetti:'Patlamaların arkasında ABD istihbarat servisleri var'Öte yandan Sputnik'e konuşan askeri analist Aleksey Leonkov ise gelişmiş gözetleme araçlarına ve iletişim cihazlarının çalışmasına uzaktan müdahale etme yeteneklerine atıfta bulunarak patlamaların arkasında ABD istihbarat servislerinin olabileceğini öne sürdü. Uzman, ABD'nin bu kabiliyetini Echelon İstihbarat Sistemi ile başlattığı 1960'lardan beri geliştirdiğini belirtti. Eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanı Edward Snowden de 2013 yılında Amerikan casuslarının kullandığı yeni araçlara ilişkin muhtelif açıklamalarda bulunmuştu.Rakipoğlu da Leonkov gibi Lübnan'a ve Hizbullah'a yönelik son sabotaj saldırısında ABD'nin parmağı olabileceğinin altını çizerek açıklamasını, “ABD'nin bu işte parmağı olduğundan kesinlikle eminim. Zira ABD, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a karşı yürüttüğü soykırımın ortağıdır" cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beyrutun-guney-banliyolerinde-patlama-sesi-duyuldu-1088176085.html

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lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, aleksey leonkov