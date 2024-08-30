https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/zelenskiy-f-16-kazasinin-ardindan-ukrayna-hava-kuvvetleri-komutanini-gorevden-aldi-1087473411.html
Zelenskiy, F-16 'kazasının' ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri komutanını görevden aldı
Zelenskiy, F-16 'kazasının' ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri komutanını görevden aldı
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, F-16 ‘kazasının’ ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk'u görevden aldı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T21:05+0300
2024-08-30T21:05+0300
2024-08-30T21:56+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
f-16
kaza
kararname
yüksek rada
pilot
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk'u görevden aldığı bildirildi.Ukrayna Devlet Başkanılığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk'u görevden aldığı belirtildi.İlgili kararname Ukrayna Devlet Başkanılığı Ofisi’nin internet sitesinde yayınlandı.Daha önce, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi Maryana Bezuglaya, Ukrayna'ya bir süre önce teslim edilen F-16 savaş uçağının, birimler arası koordinasyon eksikliği nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hatası sonucu vurulduğunu ancak ülkenin askeri liderliğinin tüm suçu, ‘kontrolünü kaybettiği’ iddia edilen merhum pilota yüklediğini ifade etmişti.Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk, Telegram kanalında Bezugla'yı F-16 savaş uçağı kazasına ilişkin açıklamaları nedeniyle tehdit etmişti.Wall Street Journal, Ukrayna'nın 26 Ağustos'ta ilk F-16 savaş uçağını kaybettiğini ileri sürmüştü. Daha sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta söz konusu F-16'nın pilotunun öldüğü doğrulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/abd-basini-ukrayna-ilk-f-16-savas-ucagini-kaybetti-1087430777.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, f-16, kaza, kararname, yüksek rada, pilot, wall street journal
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, f-16, kaza, kararname, yüksek rada, pilot, wall street journal
Zelenskiy, F-16 'kazasının' ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri komutanını görevden aldı
21:05 30.08.2024 (güncellendi: 21:56 30.08.2024)
Zelenskiy, F-16 ‘kazasının’ ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk'u görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk'u görevden aldığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanılığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk'u görevden aldığı belirtildi.
İlgili kararname Ukrayna Devlet Başkanılığı Ofisi’nin internet sitesinde yayınlandı.
Daha önce, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi Maryana Bezuglaya, Ukrayna'ya bir süre önce teslim edilen F-16 savaş uçağının, birimler arası koordinasyon eksikliği nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hatası sonucu vurulduğunu ancak ülkenin askeri liderliğinin tüm suçu, ‘kontrolünü kaybettiği’ iddia edilen merhum pilota yüklediğini ifade etmişti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk, Telegram kanalında Bezugla'yı F-16 savaş uçağı kazasına ilişkin açıklamaları nedeniyle tehdit etmişti.
Wall Street Journal, Ukrayna'nın 26 Ağustos'ta ilk F-16 savaş uçağını kaybettiğini ileri sürmüştü. Daha sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta söz konusu F-16'nın pilotunun öldüğü doğrulanmıştı.