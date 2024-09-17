https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sudanda-kolera-salgini-ilerliyor-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-315e-cikti-1088099348.html
Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı
Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı
Sputnik Türkiye
Sudan'da kolera salgınında vaka sayısı 9 bin 533'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e yükseldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T01:51+0300
2024-09-17T01:51+0300
2024-09-17T01:51+0300
dünya
sudan
sel
sel felaketi
yağmur
kolera
kolera salgını
vaka sayısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087363514_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_009bf516df110ab7bfb6c220d5eadf1e.jpg
Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı ve Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 9 bin 533'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıktığı belirtildi. Aynı zamanda Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 225'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.Sel ve yağışlardan etkilenen kişi sayısının da 345 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/sudandaki-sel-felaketi-can-almaya-devam-ediyor-1087801793.html
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087363514_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d3b55eb5e3e1369109a97e2a311bdd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sudan, sel, sel felaketi, yağmur, kolera, kolera salgını, vaka sayısı
sudan, sel, sel felaketi, yağmur, kolera, kolera salgını, vaka sayısı
Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı
Sudan'da kolera salgınında vaka sayısı 9 bin 533'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e yükseldi.
Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı ve Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 9 bin 533'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıktığı belirtildi. Aynı zamanda Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 225'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Sel ve yağışlardan etkilenen kişi sayısının da 345 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.