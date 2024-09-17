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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sudanda-kolera-salgini-ilerliyor-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-315e-cikti-1088099348.html
Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı
Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı
Sputnik Türkiye
Sudan'da kolera salgınında vaka sayısı 9 bin 533'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e yükseldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T01:51+0300
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Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı ve Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 9 bin 533'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıktığı belirtildi. Aynı zamanda Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 225'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.Sel ve yağışlardan etkilenen kişi sayısının da 345 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.
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sudan, sel, sel felaketi, yağmur, kolera, kolera salgını, vaka sayısı
sudan, sel, sel felaketi, yağmur, kolera, kolera salgını, vaka sayısı

Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

01:51 17.09.2024
© AP Photo / Marwan AliSudan’da felaketler birbirini izliyor: Selde 132, baraj çökmesinde 30 ve kolera salgınında 48 kişi öldü
Sudan’da felaketler birbirini izliyor: Selde 132, baraj çökmesinde 30 ve kolera salgınında 48 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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Sudan'da kolera salgınında vaka sayısı 9 bin 533'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e yükseldi.
Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı ve Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 9 bin 533'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıktığı belirtildi. Aynı zamanda Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 225'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Sel ve yağışlardan etkilenen kişi sayısının da 345 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.
Sudan'da sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
DÜNYA
Sudan'daki sel felaketi can almaya devam ediyor
8 Eylül, 22:01
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