https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sudanda-kolera-salgini-ilerliyor-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-315e-cikti-1088099348.html

Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

Sudan'da kolera salgını ilerliyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

Sputnik Türkiye

Sudan'da kolera salgınında vaka sayısı 9 bin 533'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e yükseldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T01:51+0300

2024-09-17T01:51+0300

2024-09-17T01:51+0300

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sel felaketi

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kolera salgını

vaka sayısı

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Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı ve Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılan kolera salgınında vaka sayısının 9 bin 533'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıktığı belirtildi. Aynı zamanda Sudan'ın 11 eyaletinde etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 225'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.Sel ve yağışlardan etkilenen kişi sayısının da 345 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/sudandaki-sel-felaketi-can-almaya-devam-ediyor-1087801793.html

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sudan, sel, sel felaketi, yağmur, kolera, kolera salgını, vaka sayısı