https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yaslilar-icin-ekstra-tehlikeli-geceleri-isiga-maruz-kalmanin-alzheimer-riskini-arttirdigi-ortaya-1087737260.html

Yaşlılar için çok daha tehlikeli: Geceleri ışığa maruz kalmanın Alzheimer riskini arttırdığı ortaya çıktı

Yaşlılar için çok daha tehlikeli: Geceleri ışığa maruz kalmanın Alzheimer riskini arttırdığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yeni yapılan bir araştırmada, geceleri dış mekandaki yapay ışıklara maruz kalmanın Alzheimer hastalığına yakalanma şansını arttırdığı ortaya çıktı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T15:18+0300

2024-09-06T15:18+0300

2024-09-06T15:19+0300

yaşam

alzheimer

alzheimer hastalığı

ışık

hastalık

araştırma

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ABD'de yapılan bir araştırma, geceleri dış mekanlardaki yapay ışığa maruz kalmanın Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu. Rush Üniversitesi araştırmacıları, ülke genelinde 48 eyaletteki yapay ışık kaynaklarını inceleyerek, yapay ışığın biyolojik saat ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini belirledi. Yapay ışık, özellikle 65 yaş altındaki kişiler için Alzheimer riskini diğer risk faktörlerine göre daha fazla artırıyor. Uzmanlar ise bu durumun etkilerini aza indirmek için karartma perdeleri ile göz bantlarını öneriyor.Araştırma, 'Frontiers in Neuroscience' dergisinde yayımlandı.

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Sputnik Türkiye

alzheimer, alzheimer hastalığı, ışık, hastalık, araştırma