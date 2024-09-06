https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yaslilar-icin-ekstra-tehlikeli-geceleri-isiga-maruz-kalmanin-alzheimer-riskini-arttirdigi-ortaya-1087737260.html
Yaşlılar için çok daha tehlikeli: Geceleri ışığa maruz kalmanın Alzheimer riskini arttırdığı ortaya çıktı
Yaşlılar için çok daha tehlikeli: Geceleri ışığa maruz kalmanın Alzheimer riskini arttırdığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yeni yapılan bir araştırmada, geceleri dış mekandaki yapay ışıklara maruz kalmanın Alzheimer hastalığına yakalanma şansını arttırdığı ortaya çıktı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T15:18+0300
2024-09-06T15:18+0300
2024-09-06T15:19+0300
yaşam
alzheimer
alzheimer hastalığı
ışık
hastalık
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065968333_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4253e1c93d1ac790c0add6ce76e39d4f.jpg
ABD'de yapılan bir araştırma, geceleri dış mekanlardaki yapay ışığa maruz kalmanın Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu. Rush Üniversitesi araştırmacıları, ülke genelinde 48 eyaletteki yapay ışık kaynaklarını inceleyerek, yapay ışığın biyolojik saat ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini belirledi. Yapay ışık, özellikle 65 yaş altındaki kişiler için Alzheimer riskini diğer risk faktörlerine göre daha fazla artırıyor. Uzmanlar ise bu durumun etkilerini aza indirmek için karartma perdeleri ile göz bantlarını öneriyor.Araştırma, 'Frontiers in Neuroscience' dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltere-hapishanelerde-bos-yer-kalmadi--estonyadan-cezaevi-kiralanilmasi-dusunuyor-1087736082.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065968333_140:0:788:486_1920x0_80_0_0_25355080a5af5cd6233adc18a3d9e5bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alzheimer, alzheimer hastalığı, ışık, hastalık, araştırma
alzheimer, alzheimer hastalığı, ışık, hastalık, araştırma
Yaşlılar için çok daha tehlikeli: Geceleri ışığa maruz kalmanın Alzheimer riskini arttırdığı ortaya çıktı
15:18 06.09.2024 (güncellendi: 15:19 06.09.2024)
Yeni yapılan bir araştırmada, geceleri dış mekandaki yapay ışıklara maruz kalmanın Alzheimer hastalığına yakalanma şansını arttırdığı ortaya çıktı.
ABD'de yapılan bir araştırma, geceleri dış mekanlardaki yapay ışığa maruz kalmanın Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Rush Üniversitesi araştırmacıları, ülke genelinde 48 eyaletteki yapay ışık kaynaklarını inceleyerek, yapay ışığın biyolojik saat ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini belirledi. Yapay ışık, özellikle 65 yaş altındaki kişiler için Alzheimer riskini diğer risk faktörlerine göre daha fazla artırıyor.
Uzmanlar ise bu durumun etkilerini aza indirmek için karartma perdeleri ile göz bantlarını öneriyor.
Araştırma, 'Frontiers in Neuroscience' dergisinde yayımlandı.