https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/thy-ucaginda--10-fabrikasi-oldugunu-iddia-ederek-olay-cikaran-yolcu-tutuklandi-1088147872.html
THY uçağında '10 fabrikası olduğunu' iddia ederek olay çıkaran yolcu tutuklandı
THY uçağında '10 fabrikası olduğunu' iddia ederek olay çıkaran yolcu tutuklandı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Londra seferinde, business class yolcusu B.G., yerinin değiştirilmesi üzerine kabin ekibiyle tartışma çıkardı. Kabin... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T07:10+0300
2024-09-18T07:10+0300
2024-09-18T07:10+0300
türkiye
thy
thy
türk hava yolları (thy)
yolcu
yolcu uçağı
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088059731_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1a47efa6afcde36e0447c079de27e498.png
Olay, 14 Eylül 2024 tarihinde THY’nin TK1983 sefer sayılı İstanbul-Londra uçuşunda yaşandı. Yeri değiştirilen B.G., kabin memurlarına küfürler yağdırarak tartışmayı büyüttü. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen yolcu için polis çağrıldı. Polis eşliğinde uçaktan çıkarılan B.G.'nin bu anları, diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. B.G., polis ve kabin ekibine hakaret ederken, “Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var” şeklinde ifadeler kullandı.THY'den açıklamaTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibimize ve yolcularımıza hakaret eden agresif yolcu polis eşliğinde uçaktan indirilmiştir. Uçağa maddi zarar veren B.G. hakkında hukuki süreç başlatılmış ve kural dışı yolcu listesine eklenmiştir” dedi.Savcılık soruşturması ve tutuklamaGaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan B.G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklandı. B.G.’nin, THY’nin kara listesine alındığı da açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/1088124306.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088059731_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_9a3688c5506f1b2ecc965344d2a6418c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thy, thy, türk hava yolları (thy), yolcu, yolcu uçağı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
thy, thy, türk hava yolları (thy), yolcu, yolcu uçağı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
THY uçağında '10 fabrikası olduğunu' iddia ederek olay çıkaran yolcu tutuklandı
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Londra seferinde, business class yolcusu B.G., yerinin değiştirilmesi üzerine kabin ekibiyle tartışma çıkardı. Kabin memurlarına ağır hakaretler eden B.G., polis müdahalesiyle uçaktan indirildi. Gözaltına alınan B.G., "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.
Olay, 14 Eylül 2024 tarihinde THY’nin TK1983 sefer sayılı İstanbul-Londra uçuşunda yaşandı. Yeri değiştirilen B.G., kabin memurlarına küfürler yağdırarak tartışmayı büyüttü. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen yolcu için polis çağrıldı. Polis eşliğinde uçaktan çıkarılan B.G.'nin bu anları, diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. B.G., polis ve kabin ekibine hakaret ederken, “Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var” şeklinde ifadeler kullandı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibimize ve yolcularımıza hakaret eden agresif yolcu polis eşliğinde uçaktan indirilmiştir. Uçağa maddi zarar veren B.G. hakkında hukuki süreç başlatılmış ve kural dışı yolcu listesine eklenmiştir” dedi.
Savcılık soruşturması ve tutuklama
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan B.G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklandı. B.G.’nin, THY’nin kara listesine alındığı da açıklandı.