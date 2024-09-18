https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/thy-ucaginda--10-fabrikasi-oldugunu-iddia-ederek-olay-cikaran-yolcu-tutuklandi-1088147872.html

THY uçağında '10 fabrikası olduğunu' iddia ederek olay çıkaran yolcu tutuklandı

THY uçağında '10 fabrikası olduğunu' iddia ederek olay çıkaran yolcu tutuklandı

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Londra seferinde, business class yolcusu B.G., yerinin değiştirilmesi üzerine kabin ekibiyle tartışma çıkardı. Kabin... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T07:10+0300

2024-09-18T07:10+0300

2024-09-18T07:10+0300

türkiye

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Olay, 14 Eylül 2024 tarihinde THY’nin TK1983 sefer sayılı İstanbul-Londra uçuşunda yaşandı. Yeri değiştirilen B.G., kabin memurlarına küfürler yağdırarak tartışmayı büyüttü. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen yolcu için polis çağrıldı. Polis eşliğinde uçaktan çıkarılan B.G.'nin bu anları, diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. B.G., polis ve kabin ekibine hakaret ederken, “Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var” şeklinde ifadeler kullandı.THY'den açıklamaTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibimize ve yolcularımıza hakaret eden agresif yolcu polis eşliğinde uçaktan indirilmiştir. Uçağa maddi zarar veren B.G. hakkında hukuki süreç başlatılmış ve kural dışı yolcu listesine eklenmiştir” dedi.Savcılık soruşturması ve tutuklamaGaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan B.G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklandı. B.G.’nin, THY’nin kara listesine alındığı da açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/1088124306.html

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