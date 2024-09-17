https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/1088124306.html

Havada 'tehlikeli yakınlaşma': THY ve SunExpress uçakları son anda uzaklaştı

Havada 'tehlikeli yakınlaşma': THY ve SunExpress uçakları son anda uzaklaştı

Sputnik Türkiye

Kuzey Makedonya Hava Sahası'nda THY ve SunExpress uçakları birbirlerine tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Uçaklar son anda kaçınma manevrası yaparken, 'ciddi'... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T14:55+0300

2024-09-17T14:55+0300

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Madrid-İstanbul ve SunExpress'in Dalaman Londra Gatwick seferini yapan uçağı Kuzey Makedonya Hava Sahasında tehlikeli bir şekilde birbirine yaklaştı. Yedi Eylül tarihinde Makedonya Hava Sahası'nda meydana gelen olayda, THY'ye ve SunExpress'e ait iki yolcu uçağı tehlikeli bir yakınlaşma içine girdi. 36 bin feet irtifada gerçekleştirilen uçuşta Üsküp semalarında TCAS uyarı verdi. Sistem Boeing'e tırmanma bilgisi verdi. Karşı taraftan gelen THY uçağının kokpitindeki TCAS da pilotlara alçalma talimatı verdi. Pilotlar 34 bin feet irtifaya alçaldı. Pilotların, TCAS uyarılarına uygun şekilde manevra yapmasının ardından her iki uçak da sorunsuz şekilde uçuşlarına devam etti. Olayla ilgili Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından 'ciddi' statüsünde bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/thy-genel-muduru-kara-listede-kac-kisi-oldugunu-acikladi-kara-liste-nedir-kimler-kara-listeye-1088086255.html

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