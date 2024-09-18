https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html

Rusya’dan Lübnan'daki siber saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

Rusya’dan Lübnan'daki siber saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da çağrı cihazlarının aynı anda patlaması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı olayla ilgili... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T10:41+0300

2024-09-18T10:41+0300

2024-09-18T10:44+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

çağrı cihazı

patlama

hizbullah

israil

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Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Avrasya Kadın Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu patlamanın araştırılması lazım. Bu konuya uluslararası ilgi gösterilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.Zaharova, "Uzmanlar elbette bu olayın nitelemesini belirleyecek, ancak tüm bunların araştırılması gerekiyor" diye ekledi.Lübnan'da, 17 Eylül Salı günü taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de bulunduğu en az 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. Söz konusu patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Patlama anları ülkenin birçok bölgesinde görüntülenmişti.Bazı medya kuruluşlarına göre, çağrı cihazları Hizbullah üyeleri tarafından siber müdahale ve dinlenmeye en az maruz kalan kapalı bir iletişim sistemi olması nedeniyle kullanılıyor. Onlarca cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmezken Hizbullah ve Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutuyor.ABD merkezli Axios haber sitesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan’da taşınabilir çağrı cihazlarını patlatma operasyonunun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile kabine üyeleri ve güvenlik şefleri arasında yapılan toplantılarda onaylandığını yazmıştı.Reuters, İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad, Lübnan Hizbullah hareketi tarafından sipariş edilen Tayvan yapımı beş bin çağrı cihazına aylar önce az miktarda patlayıcı yerleştirdiğini öne sürerken Al Jazeera televizyonuna konuşan bir kaynak, Lübnan’da patlayan çağrı cihazının her birisine en fazla 20 gram ağırlığında patlayıcı yerleştirildiğini söyledi. Hizbullah, saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'e karşılık verileceği tehdidinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israilin-siber-saldirisi-hakkinda-konusan-bakan-uraloglu-cagri-cihazlarinin-icine-patlayici-1088154104.html

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lübnan, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, çağrı cihazı, patlama, hizbullah, israil