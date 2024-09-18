https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-bagimsiz-filistin-devleti-kurulmadan-israil-ile-diplomatik-1088182472.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T22:07+0300
2024-09-18T22:07+0300
2024-09-18T22:07+0300
israil- filistin çatışması
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suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
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Suudi Arabistan Şura Meclisi'nin açılış oturumunda konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "Suudi Arabistan, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için gayretle çalışmaya devam edecek. Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak" cümlesini kaydetti.Selman, İsrail'in Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak işlediği suçları Suudi Arabistan'ın en güçlü şekilde kınadığını ve reddettiğini vurguladı.Dünya ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Selman, bunun 'uluslararası meşruiyetin hayata geçirilmesi' olduğunu ifade ederek Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti.Yemen, Sudan ve Libya'daki krizlere dair Selman, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki krizlere siyasi çözümler bulmak için bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışı artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/uzman-lubnandaki-patlamalarin-arkasinda-dikkatleri-gazzedeki-soykirimdan-baska-yone-cekmek-isteyen-1088181994.html
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suudi arabistan, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
suudi arabistan, muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan tesis etmeyeceğini yineledi.
Suudi Arabistan Şura Meclisi'nin açılış oturumunda konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, "Suudi Arabistan, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için gayretle çalışmaya devam edecek. Bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurulmayacak" cümlesini kaydetti.
Selman, İsrail'in Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak işlediği suçları Suudi Arabistan'ın en güçlü şekilde kınadığını ve reddettiğini vurguladı.
Dünya ülkelerine Filistin devletini tanıma çağrısı yapan Selman, bunun 'uluslararası meşruiyetin hayata geçirilmesi' olduğunu ifade ederek Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti.
Yemen, Sudan ve Libya'daki krizlere dair Selman, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki krizlere siyasi çözümler bulmak için bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışı artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.