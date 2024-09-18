https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/super-meyve-olarak-bilinen-aronya-turkiyede-ilk-hasadi-yapildi--kilosu-200-lira-1088146209.html

'Süper meyve' olarak bilinen Aronya: Türkiye'de ilk hasadı yapıldı , kilosu 200 lira

'Süper meyve' olarak bilinen Aronya: Türkiye'de ilk hasadı yapıldı , kilosu 200 lira

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de 'süper meyve'olarak tanınan aronya hasadı ilk kez gerçekleşti. İlk hasatta 7 ton ürün elde edilen meyvenin kilosu 200 TL satışa sunuluyor. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T02:34+0300

2024-09-18T02:34+0300

2024-09-18T02:34+0300

türkiye

aronya

tıbbi bitki

kırıkkale

hasat

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Kırıkkale'de ilk kez yetiştirilen ve dünya genelinde 'süper meyve' olarak bilinen aronya hasadına başlandı. Tıbbi bitki sınıfında yer alan aronyanın kilogramı ise 200 liradan satışa sunuluyor.Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde çiftçilik yapan Haydar Gümüşbaş, ilk kez yetiştirdiği aronyanın hasadına başladı. 'Süper meyve' olarak bilinen ve tıbbi bitkiler sınıfında yer alan aronya, birçok hastalığa karşı koruyucu özellikleri ile tanınıyor. Vitamin ve antioksidan açısından zengin olan bu meyvenin, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kalp sağlığını desteklediği belirtiliyor. Hem taze tüketiminde hem de ilaç sanayisinde kullanımında tercih edilen aronyanın kilogramı 200 TL'den satışa sunuluyor.İlk hasattan 7 ton Aronya hasadını gerçekleştiren Haydar Gümüşbaş, ilk kez gerçekleştirdikleri aronya hasadında yaklaşık 7 ton ürün elde ettiklerini belirtti. Aronya'nın bir kısmını perakende olarak sattıklarını anlatan Gümüşbaş, "Aronya, tıbbi aromatik özellikleriyle bilinen bir meyve. Özellikle diyabet ve kanser hastalarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kurutulmuş aronyayı da talep olması durumunda toptan alıcılarımıza göndereceğiz" dedi.Türkiye'de yaygın olmayan bir meyveTürkiye'de henüz yaygın olmayan bu meyvenin Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Gümüşbaş, "İç Anadolu'da çok aşırı yok, Kırıkkale'de de şu anda bu işi ben tek yapıyorum. Onun haricinde çok yaygın değil. Ürünümüzün de bir taraftan tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Faydalarını insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda kilogram olarak müşterilere gönderiyoruz" diye konuştu.Tanıtım amacıyla düşük fiyatAronya meyvesinin kilogramını Kırıkkale'de tanıtım amaçlı 200 TL'den satışa sunduklarını belirten Gümüşbaş, kuru meyvenin fiyatının ise henüz belirlenmediğini ifade ederek, "İnternet üzerinden satış fiyatları 300-350 TL arasında değişiyor, ancak biz tanıtım amacıyla daha düşük bir fiyattan sunacağız" ifadelerinde bulundu.

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aronya, tıbbi bitki , kırıkkale, hasat