https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/sertab-erener-konserini-iptal-etti-32-yillik-kariyerimin-en-buyuk-korkusu-1088166572.html
Sertab Erener konserini iptal etti: '32 yıllık kariyerimin en büyük korkusu'
Sertab Erener konserini iptal etti: '32 yıllık kariyerimin en büyük korkusu'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Sertab Erener, 18 Eylül Çarşamba günü İzmir'de gerçekleşmesi gereken konserinin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Erener... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T14:13+0300
2024-09-18T14:13+0300
2024-09-18T14:13+0300
yaşam
sertab erener
şarkıcı
konser
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Ünlü sanatçı Sertab Erener, İzmir'de gerçekleşecek olan konserini, organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlayamaması sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.Erener, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/sertab-erener-saglik-sorunlari-diyerek-duyurdu-eurovisiondan-dondugumden-beri-bogusuyordum-1085410363.html
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sertab erener, şarkıcı, konser
sertab erener, şarkıcı, konser
Sertab Erener konserini iptal etti: '32 yıllık kariyerimin en büyük korkusu'
Ünlü sanatçı Sertab Erener, 18 Eylül Çarşamba günü İzmir'de gerçekleşmesi gereken konserinin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Erener, "Organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Sertab Erener, İzmir'de gerçekleşecek olan konserini, organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlayamaması sebebiyle iptal ettiğini duyurdu.
Erener, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba, öncelikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylül'de İzmir'de, biletleri hâlâ satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşullar sağlayamamasından ötürü, iptal etmek zorunda kalıyorum. Yine aynı nedenlerden, temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiçbirisinin benimle ilgili olmadığını da söylemek isterim. Çünkü sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur. Bu yüzden bütün dinleyicilerimden özür dilerim. Pek yakında sizinle başka konserlerde buluşmak heyecanı ile. Sizi çok seviyorum anlayışınız için teşekkür ederim."