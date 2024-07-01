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Sertab Erener sağlık sorunları diyerek duyurdu: 'Eurovision'dan döndüğümden beri boğuşuyordum'
Sertab Erener sağlık sorunları diyerek duyurdu: 'Eurovision'dan döndüğümden beri boğuşuyordum'
Sputnik Türkiye
Son olarak Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T15:46+0300
2024-07-01T15:46+0300
yaşam
sertab erener
hastalık
konser
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Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde; geçmişte Eurovision'a katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı. Bu özel gecede, Sertab Erener de 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getirdiği "Everyway That I Can" ile salondaki müzikseverleri coşturdu. Sertab Erener'in performansı sosyal medyada uzun gündem olmuştu.59 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.'Konserlerimi iptal ettim'Erener, "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Malesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.Şarkıcı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sertab-erener-21-yilin-ardindan-tekrar-eurovision-sahnesinde-1083663921.html
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sertab erener, hastalık, konser
sertab erener, hastalık, konser

Sertab Erener sağlık sorunları diyerek duyurdu: 'Eurovision'dan döndüğümden beri boğuşuyordum'

15:46 01.07.2024
© Fotoğraf : Instagram/Sertab ErenerSertab Erener
Sertab Erener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© Fotoğraf : Instagram/Sertab Erener
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Son olarak Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti.
Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde; geçmişte Eurovision'a katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı. Bu özel gecede, Sertab Erener de 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getirdiği "Everyway That I Can" ile salondaki müzikseverleri coşturdu. Sertab Erener'in performansı sosyal medyada uzun gündem olmuştu.
59 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

'Konserlerimi iptal ettim'

Erener, "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Malesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.
Şarkıcı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.
Sertab Erener - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
YAŞAM
Sertab Erener 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesinde
10 Mayıs, 06:46
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