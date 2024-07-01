https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/sertab-erener-saglik-sorunlari-diyerek-duyurdu-eurovisiondan-dondugumden-beri-bogusuyordum-1085410363.html

Sertab Erener sağlık sorunları diyerek duyurdu: 'Eurovision'dan döndüğümden beri boğuşuyordum'

Sertab Erener sağlık sorunları diyerek duyurdu: 'Eurovision'dan döndüğümden beri boğuşuyordum'

Sputnik Türkiye

Son olarak Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal etti. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T15:46+0300

2024-07-01T15:46+0300

2024-07-01T15:46+0300

yaşam

sertab erener

hastalık

konser

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Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde; geçmişte Eurovision'a katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı. Bu özel gecede, Sertab Erener de 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getirdiği "Everyway That I Can" ile salondaki müzikseverleri coşturdu. Sertab Erener'in performansı sosyal medyada uzun gündem olmuştu.59 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.'Konserlerimi iptal ettim'Erener, "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Malesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" dedi.Şarkıcı sözlerine "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" diye devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sertab-erener-21-yilin-ardindan-tekrar-eurovision-sahnesinde-1083663921.html

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Sputnik Türkiye

sertab erener, hastalık, konser