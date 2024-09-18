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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088164278.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T13:15+0300
2024-09-18T13:18+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun 170’ten fazla askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı püskürtülen düşman güçlerinin kaybı 610 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı başarısız olan Ukrayna ordusu 640 kadar asker kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve on karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 500’den fazla askeri etkisiz hale getirilirken biri Alman ‘Marder’ üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı akamete uğrattı. Düşman güçlerin kaybı 100 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 40 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna'da silah üreticisi işletmelerin faaliyetine destek olan enerji tesisleri, hava üsleri ve insansız hava araçlarının üretim atölyeleri dahil 138 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 66 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-ukraynali-ozel-harekati-timi-ile-abdli-ozel-askeri-sirketi-bozguna-1088149695.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, hava üssü, insansız hava aracı (iha), himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, hava üssü, insansız hava aracı (iha), himars

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

13:15 18.09.2024 (güncellendi: 13:18 18.09.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun 170’ten fazla askeri etkisiz hale getirildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı püskürtülen düşman güçlerinin kaybı 610 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı başarısız olan Ukrayna ordusu 640 kadar asker kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve on karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 500’den fazla askeri etkisiz hale getirilirken biri Alman ‘Marder’ üç zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı akamete uğrattı. Düşman güçlerin kaybı 100 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 40 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Ukrayna'da silah üreticisi işletmelerin faaliyetine destek olan enerji tesisleri, hava üsleri ve insansız hava araçlarının üretim atölyeleri dahil 138 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 66 insansız hava aracını engelledi.
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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