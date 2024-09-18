https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088164278.html

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T13:15+0300

2024-09-18T13:15+0300

2024-09-18T13:18+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun 170’ten fazla askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı püskürtülen düşman güçlerinin kaybı 610 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı başarısız olan Ukrayna ordusu 640 kadar asker kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve on karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 500’den fazla askeri etkisiz hale getirilirken biri Alman ‘Marder’ üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı akamete uğrattı. Düşman güçlerin kaybı 100 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 40 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna'da silah üreticisi işletmelerin faaliyetine destek olan enerji tesisleri, hava üsleri ve insansız hava araçlarının üretim atölyeleri dahil 138 hedefe hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son 24 saat içinde 13 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 66 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-ukraynali-ozel-harekati-timi-ile-abdli-ozel-askeri-sirketi-bozguna-1088149695.html

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