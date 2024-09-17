https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-atesi-altinda-koyu-bisikletle-nasil-terk-ettigini-anlatti-1088125602.html

Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı

Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı

Sputnik Türkiye

Kursk bölgesinin sakinlerinden bir kadın, Sputnik’e demecinde köyün yaşlı kadın sakinlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateşi altında köyü bisikletlerle... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T17:29+0300

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“İmkanı olanlar otomobillerle gitti. Benim sadece bisikletim var. Hayvanların bağlarını çözdük, serbest bıraktık. İki arkadaşım daha geldi ve onlarla birlikte Zvannoye kasabasına doğru yola çıktık. Yolculuğumuz sabah erken, 7 gibi başladı. Saat 9’a doğru Zvannoye köyüne vardık. Bizden yaklaşık 30 kilometre uzakta bir yerde.”Onlar ayrılırken Gluşkovskiy ilçesindeki Popovo-Lejaçi köyünde patlamaların başladığını anlatan kadın, “Bizim orada bombardıman vardı... Biz kasabadan çıkarken... ardından postane binası isabet aldı” diye ekledi.Yoldayken bir kilisede misafir edildiklerini anlatan kadın, “(Kilisedeki rahibeye ve papaza) çok teşekkür ederiz. Giysi, ayakkabı verdiler, minnettarız. Karnımızı doyurdular, ısıttılar, sakinleştirdiler. Çok korkunçtu” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-saldirisindan-sonra-insanlar-sari-dumanin-etkisi-ile-1087979463.html

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Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı Sputnik Türkiye Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı 2024-09-17T17:29+0300 true PT0M29S

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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk