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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-atesi-altinda-koyu-bisikletle-nasil-terk-ettigini-anlatti-1088125602.html
Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı
Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Kursk bölgesinin sakinlerinden bir kadın, Sputnik’e demecinde köyün yaşlı kadın sakinlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateşi altında köyü bisikletlerle... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:29+0300
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“İmkanı olanlar otomobillerle gitti. Benim sadece bisikletim var. Hayvanların bağlarını çözdük, serbest bıraktık. İki arkadaşım daha geldi ve onlarla birlikte Zvannoye kasabasına doğru yola çıktık. Yolculuğumuz sabah erken, 7 gibi başladı. Saat 9’a doğru Zvannoye köyüne vardık. Bizden yaklaşık 30 kilometre uzakta bir yerde.”Onlar ayrılırken Gluşkovskiy ilçesindeki Popovo-Lejaçi köyünde patlamaların başladığını anlatan kadın, “Bizim orada bombardıman vardı... Biz kasabadan çıkarken... ardından postane binası isabet aldı” diye ekledi.Yoldayken bir kilisede misafir edildiklerini anlatan kadın, “(Kilisedeki rahibeye ve papaza) çok teşekkür ederiz. Giysi, ayakkabı verdiler, minnettarız. Karnımızı doyurdular, ısıttılar, sakinleştirdiler. Çok korkunçtu” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-saldirisindan-sonra-insanlar-sari-dumanin-etkisi-ile-1087979463.html
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Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı
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Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı
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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk

Kursk Bölgesi’nin sakini, Ukrayna ordusunun ateşi altında köyü bisikletle nasıl terk ettiğini anlattı

17:29 17.09.2024
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Kursk bölgesinin sakinlerinden bir kadın, Sputnik’e demecinde köyün yaşlı kadın sakinlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ateşi altında köyü bisikletlerle terk ettiklerini anlattı.
“İmkanı olanlar otomobillerle gitti. Benim sadece bisikletim var. Hayvanların bağlarını çözdük, serbest bıraktık. İki arkadaşım daha geldi ve onlarla birlikte Zvannoye kasabasına doğru yola çıktık. Yolculuğumuz sabah erken, 7 gibi başladı. Saat 9’a doğru Zvannoye köyüne vardık. Bizden yaklaşık 30 kilometre uzakta bir yerde.”
Onlar ayrılırken Gluşkovskiy ilçesindeki Popovo-Lejaçi köyünde patlamaların başladığını anlatan kadın, “Bizim orada bombardıman vardı... Biz kasabadan çıkarken... ardından postane binası isabet aldı” diye ekledi.
Yoldayken bir kilisede misafir edildiklerini anlatan kadın, “(Kilisedeki rahibeye ve papaza) çok teşekkür ederiz. Giysi, ayakkabı verdiler, minnettarız. Karnımızı doyurdular, ısıttılar, sakinleştirdiler. Çok korkunçtu” ifadelerini kullandı.
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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