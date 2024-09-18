https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/putin-rus-ordusu-egitimli-personelden-olusmali-1088182126.html
Putin: Rus ordusu eğitimli personelden oluşmalı
Putin: Rus ordusu eğitimli personelden oluşmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun yeni askeri bölgeler de dahil olmak üzere eğitimli personelle donatılması gerektiğini belirtti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T21:45+0300
2024-09-18T21:45+0300
2024-09-18T21:44+0300
dünya
vladimir putin
rusya silahlı kuvvetleri
personel
ordu
donanma
insansız hava aracı (iha)
silah
teçhizat
eğitim
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‘Özel askeri operasyon şartlarında silahlı kuvvetlerin geliştirilmesi’ konulu toplantıda konuşan Putin, yeni bölgelerdeki personel ihtiyacının karşılanması için silahlı kuvvetlerdeki personel sayısında artışa gidilmesi ve ordunun eğitimli personelle donatılması gerektiğini söyledi.Putin, "Federal ve bölgesel yönetimler arasında yakın işbirliği içinde, silahlı kuvvetlerin hazır ve eğitimli personelden oluşmasını sağlama gibi önemli bir sorunun çözülmesi gerekiyor” dedi.Rus lider, savunma bakanlığı ve bölgesel yönetimlerin askeri personelin eğitimi konusuna gereken özeni göstermesi ve bu yönde birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.Rusya'nın ordu ve donanmanın güçlendirilmesine büyük önem verdiğini ve bunların kapsamlı yeniden donatımına yönelik bir programın uygulandığını kaydeden Putin, "Hizmetteki silah ve teçhizatın taktik ve teknik özelliklerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesinin yanı sıra, birliklerimizin özel askeri operasyon sırasında edindikleri deneyimleri dikkate alarak yeni yüksek teknoloji modeller geliştirme perspektifinden bahsediyoruz" diye konuştu.Putin ayrıca, birliklerin ağır ve stratejik İHA’lardan küçük ve ultra küçük dronlara kadar her türlü hava araçlarını almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.Putin 16 Eylül’de, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının artırılmasını öngören kararname imzalamıştı. Kararname, ordudaki personel sayısının 1.5 milyonu asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130 kişiye çıkarılmasını öngörüyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunda asker sayısının yükseltilmesinin mevcut tehditlerin sayısından kaynaklandığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088164278.html
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vladimir putin, rusya silahlı kuvvetleri, personel, ordu, donanma, insansız hava aracı (iha), silah, teçhizat, eğitim, dmitriy peskov
vladimir putin, rusya silahlı kuvvetleri, personel, ordu, donanma, insansız hava aracı (iha), silah, teçhizat, eğitim, dmitriy peskov
Putin: Rus ordusu eğitimli personelden oluşmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun yeni askeri bölgeler de dahil olmak üzere eğitimli personelle donatılması gerektiğini belirtti.
‘Özel askeri operasyon şartlarında silahlı kuvvetlerin geliştirilmesi’ konulu toplantıda konuşan Putin, yeni bölgelerdeki personel ihtiyacının karşılanması için silahlı kuvvetlerdeki personel sayısında artışa gidilmesi ve ordunun eğitimli personelle donatılması gerektiğini söyledi.
Putin, "Federal ve bölgesel yönetimler arasında yakın işbirliği içinde, silahlı kuvvetlerin hazır ve eğitimli personelden oluşmasını sağlama gibi önemli bir sorunun çözülmesi gerekiyor” dedi.
Rus lider, savunma bakanlığı ve bölgesel yönetimlerin askeri personelin eğitimi konusuna gereken özeni göstermesi ve bu yönde birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın ordu ve donanmanın güçlendirilmesine büyük önem verdiğini ve bunların kapsamlı yeniden donatımına yönelik bir programın uygulandığını kaydeden Putin, "Hizmetteki silah ve teçhizatın taktik ve teknik özelliklerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesinin yanı sıra, birliklerimizin özel askeri operasyon sırasında edindikleri deneyimleri dikkate alarak yeni yüksek teknoloji modeller geliştirme perspektifinden bahsediyoruz" diye konuştu.
Putin ayrıca, birliklerin ağır ve stratejik İHA’lardan küçük ve ultra küçük dronlara kadar her türlü hava araçlarını almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Putin 16 Eylül’de, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının artırılmasını öngören kararname imzalamıştı. Kararname, ordudaki personel sayısının 1.5 milyonu asker olmak üzere 2 milyon 389 bin 130 kişiye çıkarılmasını öngörüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunda asker sayısının yükseltilmesinin mevcut tehditlerin sayısından kaynaklandığını belirtmişti.