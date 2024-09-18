https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/putin-insanligin-onundeki-ciddi-meydan-okumalara-ancak-birlikte-hareket-ederek-karsi-koyulabilir-1088175793.html

Putin: İnsanlığın önündeki ciddi meydan okumalara ancak birlikte hareket ederek karşı koyulabilir

Putin: İnsanlığın önündeki ciddi meydan okumalara ancak birlikte hareket ederek karşı koyulabilir

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, 126 ülkeden heyetlerin katıldığı 4. Avrasya Kadın Forumu'nda insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T17:24+0300

2024-09-18T17:24+0300

2024-09-18T17:24+0300

dünya

rusya

avrasya kadın forumu

st. petersburg

vladimir putin

küresel

meydan okuma

çok kutuplu dünya

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İnsanlığın tüm kıtalarda ciddi meydana okumalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunların üstesinden ancak birlikte hareket ederek gelinebileceğini belirtti.St. Petersburg'da düzenlenen 4. Avrasya Kadın Forumu'na katılan Putin, "Rusya'daki forumlarda günümüzün en önemli konuların ele alındığını, sürdürülebilir kalkınma ve küresel güvenlik adına birlik olma fikirlerinin öne çıkarıldığını özellikle vurgulamak isterim. Bugün bu tutum, her zamankinden daha güncel ve tüm kıtalarda milyonlarca insan tarafından talep ediliyor. Zira insanlık çok zor sorunlarla karşı karşıya ve bunlar ancak birbirimizin çıkarları dikkate alınarak ve birlikte hareket ederek çözülebilir" dedi.Foruma katılan kadın liderlerin ve girişimcilerin seslerinin çeşitli ülkelerdeki hükümetler tarafından duyulduğunu ve dikkate alındığını belirten Putin, "Böylesine aktif bir çalışma, çok kutuplu, adil ve gerçekten özgür bir dünyanın inşa süreçleri için son derece önemlidir. Hepimiz bu fikirleri destekliyor ve yeni, ilerici bir küresel alan oluşturmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Forumun katılımcılarını güven ve küresel işbirliği konularının birleştirdiğini söyleyen Putin, en önemli hususun tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu eşit bölünmez güvenlik ilkelerinin geliştirilmesi olduğunu kaydederek "Rusya, bu tür kararların tartışılması ve alınması için yıllardır birlik olma çağrısı yapıyor. İnisiyatiflerimizi desteklediğinizden ve ülkelerinizde bunları anlatacağınızdan eminim" diye konuştu.

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rusya, avrasya kadın forumu, st. petersburg, vladimir putin, küresel, meydan okuma, çok kutuplu dünya