Paşinyan: Ermenistan, KGAÖ'yle ilişkilerde geri dönüşü olmayan noktaya çok yakın
© Fotoğraf : press office of the Government of RAПремьер-министр Никол Пашинян на панельной дискуссии о внутренней и внешней безопасности Армении в рамках Всемирного армянского саммита (18 сентября 2024). Еревaн
© Fotoğraf : press office of the Government of RA
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KGAÖ'nün Ermenistan'ın egemenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu öne süren Paşinyan, örgütle ilişkilerin kopmasına giderek yaklaştıklarını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Erivan'ın gündeme getirdiği sorulara yanıt vermediğini belirterek Ermenistan'ın KGAÖ'yle ilişkilerde geri dönüşü olmayan noktaya çok yaklaştığını belirtti.
Başkent Erivan'da 2. Ermeni Küresel Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "KGAÖ sorduğumuz sorulara ne kadar uzun süre cevap vermezse, örgütle ilişkilerde geri dönüşü olmayan noktaya o kadar yaklaşıyoruz" dedi.
Başkent Erivan'da 2. Ermeni Küresel Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "KGAÖ sorduğumuz sorulara ne kadar uzun süre cevap vermezse, örgütle ilişkilerde geri dönüşü olmayan noktaya o kadar yaklaşıyoruz" dedi.
'KGAÖ, Ermenistan'ın egemenliğini tehdit ediyor'
Ermenistan'ın KGAÖ üyeliğini sadece örgütün Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya almadığını anlatan Paşinyan, KGAÖ'nün ülkesi, ülkenin geleceği, egemenliği ve bekası için güvenlik tehditleri oluşturduğunu öne sürdü.
'Rusya'daki BRICS Zirvesi'ne katılacağım'
Rusya'dan Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne davet aldığını anlatan Paşinyan, daveti kabul ettiğini ve Rusya'ya gideceğini söyledi.
Bununla beraber Paşinyan, Ermenistan'ın BRICS'e üye olmayı planlamadığını kaydetti.
Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim'de Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek.
Bununla beraber Paşinyan, Ermenistan'ın BRICS'e üye olmayı planlamadığını kaydetti.
Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim'de Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek.
'AEB ve AB kapsamındaki ticaret hacmini artırma niyetindeyiz'
Ermeni ekonomisini çeşitlendirme amacı güttüklerini söyleyen Paşinyan, bu hedef doğrultusunda Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Avrupa Birliği (AB) kapsamında ticaret hacmini artırma niyetinde olduklarını kaydetti.
Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya ve AEB'yle ekonomik ilişkileri koparmak gibi bir planı olmadığını da belirtti.
Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya ve AEB'yle ekonomik ilişkileri koparmak gibi bir planı olmadığını da belirtti.
Paşinyan, Kasım 2023'te KGAÖ Zirvesi'ne katılmamıştı
Ermenistan, üyesi olduğu KGAÖ'nün etkinliğini sorgulayıp Kasım 2023'teki zirveye temsilci göndermemişti. Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.
1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.
1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.