https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/otomobil-markete-daldi-cevredekiler-cekilis-var-sandik-dedi-1088154436.html

Otomobil markete daldı, çevredekiler 'çekiliş var sandık' dedi

Otomobil markete daldı, çevredekiler 'çekiliş var sandık' dedi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza pedalına bastığı iddia edilen otomobil BİM'e daldı. Markette ağır hasar oluşurken, kaza sırasında... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T10:26+0300

2024-09-18T10:26+0300

2024-09-18T10:26+0300

türkiye

market

bim

kocaeli

otomobil

çekiliş

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Kocaeli'nde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve markete daldı.Marketin camı tuzla buz olurken, içerde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu. Otomobil ise cam kırıklarının temizlenmesi sonrasında marketten çıkarıldı.'Çekiliş var sandım'Markette otomobili görünce şaşırdığını söyleyen Ferhat Coşkun, "Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra baktım ki iş başka türlüymüş, kaza yapmış. Galiba sürücü fren yerine gaza basmış" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/luks-araciyla-kaza-yapti-arac-kullanilmaz-hale-geldi-birakti-kacti-1088150426.html

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market, bim, kocaeli, otomobil, çekiliş