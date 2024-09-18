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Otomobil markete daldı, çevredekiler 'çekiliş var sandık' dedi
Otomobil markete daldı, çevredekiler 'çekiliş var sandık' dedi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza pedalına bastığı iddia edilen otomobil BİM'e daldı. Markette ağır hasar oluşurken, kaza sırasında... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'nde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve markete daldı.Marketin camı tuzla buz olurken, içerde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu. Otomobil ise cam kırıklarının temizlenmesi sonrasında marketten çıkarıldı.'Çekiliş var sandım'Markette otomobili görünce şaşırdığını söyleyen Ferhat Coşkun, "Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra baktım ki iş başka türlüymüş, kaza yapmış. Galiba sürücü fren yerine gaza basmış" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/luks-araciyla-kaza-yapti-arac-kullanilmaz-hale-geldi-birakti-kacti-1088150426.html
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market, bim, kocaeli, otomobil, çekiliş
market, bim, kocaeli, otomobil, çekiliş

Otomobil markete daldı, çevredekiler 'çekiliş var sandık' dedi

10:26 18.09.2024
© İHA / CİHAN ATİK-AW289112Otomobil markete daldı, çevredekiler 'çekiliş var sandık' dediler
Otomobil markete daldı, çevredekiler 'çekiliş var sandık' dediler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA / CİHAN ATİK-AW289112
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza pedalına bastığı iddia edilen otomobil BİM'e daldı. Markette ağır hasar oluşurken, kaza sırasında markette kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
Kocaeli'nde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve markete daldı.
Marketin camı tuzla buz olurken, içerde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu. Otomobil ise cam kırıklarının temizlenmesi sonrasında marketten çıkarıldı.

'Çekiliş var sandım'

Markette otomobili görünce şaşırdığını söyleyen Ferhat Coşkun, "Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra baktım ki iş başka türlüymüş, kaza yapmış. Galiba sürücü fren yerine gaza basmış" dedi.
Lüks aracıyla kaza yaptı, araç kullanılmaz hale geldi, bıraktı kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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