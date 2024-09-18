https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/osym-duyurdu-dikey-gecis-sinavi-tercih-islemleri-basladi-1088177462.html

ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı

ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS tercih dönemi 18 Eylül - 24 Eylül arasında saat 23.59'a kadar sürecek.ÖSYM, İki yıllık üniversite mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Bugün saat 15.00'da başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.Dikey Geçiş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.2024-DGS Başvuru Kılavuzu tercihleri nasıl yapılır?2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları öğrenmek için tıklayınAdaylar 30 tercih yapabilirAdaylar yalnızca mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecek.DGS taban ve tavan puanları ne?Dikey Geçiş yapacak adaylar taban ve tavan puanlarını öğrenmek için ÖSYM tarafından DGS 2023 ekranından kontrol edebilir.DGS tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

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