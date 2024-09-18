https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/osym-duyurdu-dikey-gecis-sinavi-tercih-islemleri-basladi-1088177462.html
ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T18:04+0300
2024-09-18T18:04+0300
2024-09-18T18:09+0300
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üniversite sınavı
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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS tercih dönemi 18 Eylül - 24 Eylül arasında saat 23.59'a kadar sürecek.ÖSYM, İki yıllık üniversite mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Bugün saat 15.00'da başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.Dikey Geçiş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.2024-DGS Başvuru Kılavuzu tercihleri nasıl yapılır?2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları öğrenmek için tıklayınAdaylar 30 tercih yapabilirAdaylar yalnızca mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecek.DGS taban ve tavan puanları ne?Dikey Geçiş yapacak adaylar taban ve tavan puanlarını öğrenmek için ÖSYM tarafından DGS 2023 ekranından kontrol edebilir.DGS tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
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dgs başvuru ekranı, dgs tercih robotu, dgs yerleştirme sonuçları
dgs başvuru ekranı, dgs tercih robotu, dgs yerleştirme sonuçları
ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
18:04 18.09.2024 (güncellendi: 18:09 18.09.2024)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için gerçekleştirilen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır, geçiş bölümleri neler, boş kontenjan sayısı kaç?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, DGS tercih dönemi 18 Eylül - 24 Eylül arasında saat 23.59'a kadar sürecek.
ÖSYM, İki yıllık üniversite mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Bugün saat 15.00'da başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
Dikey Geçiş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr"
adresinden yapabilecek.
2024-DGS Başvuru Kılavuzu tercihleri nasıl yapılır?
2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme
ile ilgili genel bilgiler ve tabloları öğrenmek için tıklayın
Adaylar 30 tercih yapabilir
Adaylar yalnızca mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecek.
DGS taban ve tavan puanları ne?
Dikey Geçiş yapacak adaylar taban ve tavan puanlarını
öğrenmek için ÖSYM tarafından DGS 2023
ekranından kontrol edebilir.
DGS tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Tercih sıralaması önemli:
Yüksek puanlı adayın, alt sıralara yazsa dahi yerleşme önceliği olduğu ifade edildi.
Puan eşitliği durumunda:
Standart puanı yüksek olan, eşitlik devam ederse OBP’si yüksek olan, yine eşitse tercihi yukarıda olan, son olarak yaşı küçük olan adayın öncelikli olacağı belirtildi.
Özel koşullara dikkat:
Kazanmanız durumunda koşullara uygun olmayan adayların kayıt yapamayacağı açıklandı.
Devlet/vakıf üniversiteleri:
Maddi imkanlara göre tercih yapılması gerektiği, Vakıf üniversitelerinin de ücretli olabileceği aktarıldı.
Gerçekten istediğiniz bölümü seçin:
Tercih edilen üniversiteye kayıt yaptırmayan adayların puanı kesilir.