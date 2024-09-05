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ÖSYM duyurdu: YKS, ek tercih tarihleri belli oldu
ÖSYM duyurdu: YKS, ek tercih tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T17:15+0300
2024-09-05T17:20+0300
türkiye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
tercih
kılavuz
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.Tercih işlemleri 6 Eylül'de saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül saat 23.59’da sona erecek.Adaylar, yayımlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuzu tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri ve işlemlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/3-yillik-hedef-ve-politikalarinin-yer-aldigi-orta-vadeli-program-resmi-gazetede-yayimlandi-1087689154.html
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ÖSYM duyurdu: YKS, ek tercih tarihleri belli oldu

17:15 05.09.2024 (güncellendi: 17:20 05.09.2024)
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.
Tercih işlemleri 6 Eylül'de saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar, yayımlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.
2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuzu tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri ve işlemlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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