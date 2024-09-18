https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ortadogulu-uzmanlar-israilin-siber-saldirisini-degerlendirdi-en-tehlikeli-savas-turu--1088159807.html

Ortadoğulu uzmanlar İsrail’in siber saldırısını değerlendirdi: ‘En tehlikeli savaş türü’

Ortadoğulu uzmanlar İsrail’in siber saldırısını değerlendirdi: ‘En tehlikeli savaş türü’

Sputnik Türkiye

İsrail’in Lübnan’a siber saldırıyı tek başına yapmasının mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Ortadoğulu uzmanlar, ABD’ye işaret etti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T11:51+0300

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Ortadoğulu uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, Lübnan’da dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan siber saldırıyı değerlendirdi.Lübnanlı askeri uzman Ali Hamie, siber saldırının İsrail ve patlayan çağrı cihazlarının üreticisi şirket ve arkasında duran ABD arasında koordinasyon olmadan mümkün olmadığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Lübnan’ın ciddi bir elektronik savaş durumunda olduğunu söyleyen Hamie, “Hizbullah'ın önümüzdeki saatlerde ve günlerde misilleme amaçlı bir siber operasyon düzenlemesi mümkün” diye kaydetti.Lübnanlı parlamenter, Kalkınma ve Kurtuluş Partisi üyesi Kasem Haşem, Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in saldırganlığını genişletme politikasının bir parçası olduğunu belirterek siber savaşın, İsrail’in başvurduğu en tehlikeli savaş türü olduğunu kaydetti.İsrail’in bu saldırıda tek başına hareket etmediğini, muhtemelen işbirlikçilerinin olduğunu dile getiren Haşem, sözlerini şöyle sürdürdü:Mısırlı gazeteci ve siyaset uzmanı Amr Nassef, Hizbullah'ın güvenlik sistemlerine vurulan bu darbenin acı verici olduğu açık olduğunu kaydederek şunu dedi:Nassef, "Teknolojik savaş her türlü çatışmanın bir parçası haline geldi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarına yapılan saldırıda İsrail'e yardım edildiği göz ardı edilemez” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html

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