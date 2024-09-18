Ortadoğulu uzmanlar İsrail’in siber saldırısını değerlendirdi: ‘En tehlikeli savaş türü’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'nin BRICS üyeliğini kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den siber saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye da kaçırılan ve kaybolan çocuklar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:08
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ortadogulu-uzmanlar-israilin-siber-saldirisini-degerlendirdi-en-tehlikeli-savas-turu--1088159807.html
Ortadoğulu uzmanlar İsrail’in siber saldırısını değerlendirdi: ‘En tehlikeli savaş türü’
Ortadoğulu uzmanlar İsrail’in siber saldırısını değerlendirdi: ‘En tehlikeli savaş türü’
Sputnik Türkiye
İsrail’in Lübnan’a siber saldırıyı tek başına yapmasının mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Ortadoğulu uzmanlar, ABD’ye işaret etti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T11:51+0300
2024-09-18T11:53+0300
dünya
lübnan
israil
siber saldırı
çağrı cihazı
abd
mısır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088138869_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_651d16f8a367bff8d5063a240729a5fe.jpg
Ortadoğulu uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, Lübnan’da dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan siber saldırıyı değerlendirdi.Lübnanlı askeri uzman Ali Hamie, siber saldırının İsrail ve patlayan çağrı cihazlarının üreticisi şirket ve arkasında duran ABD arasında koordinasyon olmadan mümkün olmadığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Lübnan’ın ciddi bir elektronik savaş durumunda olduğunu söyleyen Hamie, “Hizbullah'ın önümüzdeki saatlerde ve günlerde misilleme amaçlı bir siber operasyon düzenlemesi mümkün” diye kaydetti.Lübnanlı parlamenter, Kalkınma ve Kurtuluş Partisi üyesi Kasem Haşem, Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in saldırganlığını genişletme politikasının bir parçası olduğunu belirterek siber savaşın, İsrail’in başvurduğu en tehlikeli savaş türü olduğunu kaydetti.İsrail’in bu saldırıda tek başına hareket etmediğini, muhtemelen işbirlikçilerinin olduğunu dile getiren Haşem, sözlerini şöyle sürdürdü:Mısırlı gazeteci ve siyaset uzmanı Amr Nassef, Hizbullah'ın güvenlik sistemlerine vurulan bu darbenin acı verici olduğu açık olduğunu kaydederek şunu dedi:Nassef, "Teknolojik savaş her türlü çatışmanın bir parçası haline geldi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarına yapılan saldırıda İsrail'e yardım edildiği göz ardı edilemez” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html
lübnan
israil
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088138869_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e11774fa53f62b94c5bc0782d103b075.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lübnan, israil, siber saldırı, çağrı cihazı, abd, mısır
lübnan, israil, siber saldırı, çağrı cihazı, abd, mısır

Ortadoğulu uzmanlar İsrail’in siber saldırısını değerlendirdi: ‘En tehlikeli savaş türü’

11:51 18.09.2024 (güncellendi: 11:53 18.09.2024)
© AA / Houssam ShbaroLübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi
Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Houssam Shbaro
Abone ol
İsrail’in Lübnan’a siber saldırıyı tek başına yapmasının mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Ortadoğulu uzmanlar, ABD’ye işaret etti.
Ortadoğulu uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, Lübnan’da dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan siber saldırıyı değerlendirdi.
Lübnanlı askeri uzman Ali Hamie, siber saldırının İsrail ve patlayan çağrı cihazlarının üreticisi şirket ve arkasında duran ABD arasında koordinasyon olmadan mümkün olmadığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Bu operasyon eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu da operasyonun üreticiyle yapıldığı anlamına geliyor. Üretici şirket, İsrail’e şifreleri veya çağrı cihazlarının şifrelerini çözme sistemini verdi. Bu noktada, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Amos Hochstein’ın Tel Aviv'e yaptığı son ziyaretle bir bağlantı sezinleniyor. İsrail Başbakanı’nın artık dikkatini Filistin cephesinden Lübnan cephesine kaydırması gerekiyor. Ancak o, Lübnan'da büyük bir operasyona hazırlanmak için biraz zaman kazanmaya çalışıyor.
Lübnan’ın ciddi bir elektronik savaş durumunda olduğunu söyleyen Hamie, “Hizbullah'ın önümüzdeki saatlerde ve günlerde misilleme amaçlı bir siber operasyon düzenlemesi mümkün” diye kaydetti.
Lübnanlı parlamenter, Kalkınma ve Kurtuluş Partisi üyesi Kasem Haşem, Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in saldırganlığını genişletme politikasının bir parçası olduğunu belirterek siber savaşın, İsrail’in başvurduğu en tehlikeli savaş türü olduğunu kaydetti.
İsrail’in bu saldırıda tek başına hareket etmediğini, muhtemelen işbirlikçilerinin olduğunu dile getiren Haşem, sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail’den ister bir kara saldırısı, ister hızlı bir sürpriz operasyon ya da başka bir şey olsun her şeyi beklenebilir, ancak Lübnan'daki direniş her türlü senaryoya hazırlıklı. Elbette yaşananlar Hizbullah'ın bir karşılık vermesini gerektiriyor ve özellikle de bu saldırı belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlı kalmayıp tüm Lübnan'ı hedef aldığı için bunun olacağına şüphe yok.
Mısırlı gazeteci ve siyaset uzmanı Amr Nassef, Hizbullah'ın güvenlik sistemlerine vurulan bu darbenin acı verici olduğu açık olduğunu kaydederek şunu dedi:
İsrail, Lübnan'daki hasmıyla karada bir çatışmayı kazanamaz ama bu saldırıyla siber savaşta puan kazanmış oldu.
Nassef, "Teknolojik savaş her türlü çatışmanın bir parçası haline geldi ve Hizbullah'ın çağrı cihazlarına yapılan saldırıda İsrail'e yardım edildiği göz ardı edilemez” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
DÜNYA
Rusya’dan Lübnan'daki siber saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı
10:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала