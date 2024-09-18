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Ormanya'da üretildi: Üretilen kızıl geyikler doğaya salınacak
Ormanya'da üretildi: Üretilen kızıl geyikler doğaya salınacak
Sputnik Türkiye
Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, belirli aralıklarla Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T04:04+0300
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yaşam
ormanya
kızıl geyik
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' kapsamında, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına yerleştirilecek.Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın Geyik Üretim Alanı'nda üretilen kızıl geyiklerin, popülasyonlarının azaldığı habitatlara bırakılmasıyla, doğadaki sayılarının artırılması, ekosistem dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Ormanya'da geride kalan 6 yılda 126 kızıl geyik dünyaya gelirken, üç yıl sürecek olan proje kapsamında, belirli aralıklarla kızıl geyikler doğaya salınacak. GPS ile uydudan takip edilecekİlk etapta 10 kızıl geyiğin salınacağı projede, ilerleyen dönemlerde ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bu sayının 40'a çıkarılması hedefleniyor. Projede salınacak kızıl geyikler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 5 farklı alandan uygun yöntemlerle seçilip sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Hazırlık sürecinde tüm geyiklere çip ve küpe takılırken, bazılarına GPS takipli tasma da takılarak hareketleri anlık olarak izlenecek. Bu veriler kullanılarak geyiklerin doğal yaşam alanlarındaki mevsim ve hava koşullarına göre lokasyonları belirlenecek ve popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ile yaşam alanları detaylı bir şekilde incelenecek. Samanlı Dağları'na salınan kızıl geyikler, fotokapanlar ve saha gözlem çalışmalarıyla izlenecek. Aynı zamanda doğaya uyum süreçleri ve davranışları fotokapanlar aracılığıyla görsel video ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/super-meyve-olarak-bilinen-aronya-turkiyede-ilk-hasadi-yapildi--kilosu-200-lira-1088146209.html
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ormanya, kızıl geyik, üretim, doğaya salmak, kocaeli
ormanya, kızıl geyik, üretim, doğaya salmak, kocaeli

Ormanya'da üretildi: Üretilen kızıl geyikler doğaya salınacak

04:04 18.09.2024
© İHA / ADİL ÖZDEMİR-AW289274Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, belirli aralıklarla Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak.
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, belirli aralıklarla Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA / ADİL ÖZDEMİR-AW289274
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Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, belirli aralıklarla Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' kapsamında, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına yerleştirilecek.
Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın Geyik Üretim Alanı'nda üretilen kızıl geyiklerin, popülasyonlarının azaldığı habitatlara bırakılmasıyla, doğadaki sayılarının artırılması, ekosistem dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Ormanya'da geride kalan 6 yılda 126 kızıl geyik dünyaya gelirken, üç yıl sürecek olan proje kapsamında, belirli aralıklarla kızıl geyikler doğaya salınacak.

GPS ile uydudan takip edilecek

İlk etapta 10 kızıl geyiğin salınacağı projede, ilerleyen dönemlerde ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bu sayının 40'a çıkarılması hedefleniyor. Projede salınacak kızıl geyikler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 5 farklı alandan uygun yöntemlerle seçilip sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Hazırlık sürecinde tüm geyiklere çip ve küpe takılırken, bazılarına GPS takipli tasma da takılarak hareketleri anlık olarak izlenecek.
Bu veriler kullanılarak geyiklerin doğal yaşam alanlarındaki mevsim ve hava koşullarına göre lokasyonları belirlenecek ve popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ile yaşam alanları detaylı bir şekilde incelenecek. Samanlı Dağları'na salınan kızıl geyikler, fotokapanlar ve saha gözlem çalışmalarıyla izlenecek. Aynı zamanda doğaya uyum süreçleri ve davranışları fotokapanlar aracılığıyla görsel video ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak.
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