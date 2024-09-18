https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ormanyada-uretildi-uretilen-kizil-geyikler-dogaya-salinacak-1088146423.html

Ormanya'da üretildi: Üretilen kızıl geyikler doğaya salınacak

Ormanya'da üretildi: Üretilen kızıl geyikler doğaya salınacak

Sputnik Türkiye

Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, belirli aralıklarla Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T04:04+0300

2024-09-18T04:04+0300

2024-09-18T04:04+0300

yaşam

ormanya

kızıl geyik

üretim

doğaya salmak

kocaeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088146662_0:213:1126:846_1920x0_80_0_0_528dc861dd4b3f7d1efa4fe7f8471342.jpg

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' kapsamında, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağlarındaki doğal yaşam alanlarına yerleştirilecek.Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın Geyik Üretim Alanı'nda üretilen kızıl geyiklerin, popülasyonlarının azaldığı habitatlara bırakılmasıyla, doğadaki sayılarının artırılması, ekosistem dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Ormanya'da geride kalan 6 yılda 126 kızıl geyik dünyaya gelirken, üç yıl sürecek olan proje kapsamında, belirli aralıklarla kızıl geyikler doğaya salınacak. GPS ile uydudan takip edilecekİlk etapta 10 kızıl geyiğin salınacağı projede, ilerleyen dönemlerde ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bu sayının 40'a çıkarılması hedefleniyor. Projede salınacak kızıl geyikler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki 5 farklı alandan uygun yöntemlerle seçilip sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Hazırlık sürecinde tüm geyiklere çip ve küpe takılırken, bazılarına GPS takipli tasma da takılarak hareketleri anlık olarak izlenecek. Bu veriler kullanılarak geyiklerin doğal yaşam alanlarındaki mevsim ve hava koşullarına göre lokasyonları belirlenecek ve popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ile yaşam alanları detaylı bir şekilde incelenecek. Samanlı Dağları'na salınan kızıl geyikler, fotokapanlar ve saha gözlem çalışmalarıyla izlenecek. Aynı zamanda doğaya uyum süreçleri ve davranışları fotokapanlar aracılığıyla görsel video ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/super-meyve-olarak-bilinen-aronya-turkiyede-ilk-hasadi-yapildi--kilosu-200-lira-1088146209.html

ormanya

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ormanya, kızıl geyik, üretim, doğaya salmak, kocaeli