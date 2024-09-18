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Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi
Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın sezon başında yollarını ayırdığı eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti. Timur’un maçı izlemesi, taraftarlar... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T07:41+0300
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Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen karşılaşmada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in yeni lideri oldu.Galatasaray’dan liderlik hamlesiGalatasaray, bu galibiyetle ligde üst üste 5. maçını kazandı ve puanını 15’e çıkararak Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig’in zirvesine yerleşti. Gaziantep FK’nın tek golü ise Furkan Soyalp'ten geldi. Bu mağlubiyetle konuk ekip, 3 puanla 14. sırada kalmaya devam etti.Erden Timur sürpriziGalatasaray ile yolları sezon başında ayrılan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti.Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
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erden timur, galatasaray - gaziantep fk maç kadrosu, galatasaray gaziantep maçı, galatasaray - gaziantep fk önemli dakikalar, galatasaray - gaziantep fk istatistikleri, galatasaray - gaziantep fk özetgs gaziantep maçı, galatasaray gaziantep özet, selçuk inan, batshuayi, furkan soyalp, galatasaray gaziantep maç özeti

Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi

07:41 18.09.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray’ın sezon başında yollarını ayırdığı eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti. Timur’un maçı izlemesi, taraftarlar arasında sürpriz bir gelişme olarak karşılandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle zirveye yerleşirken, Erden Timur’un tribündeki varlığı da dikkat çekti.
Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen karşılaşmada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in yeni lideri oldu.

Galatasaray’dan liderlik hamlesi

Galatasaray, bu galibiyetle ligde üst üste 5. maçını kazandı ve puanını 15’e çıkararak Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig’in zirvesine yerleşti. Gaziantep FK’nın tek golü ise Furkan Soyalp'ten geldi. Bu mağlubiyetle konuk ekip, 3 puanla 14. sırada kalmaya devam etti.

Erden Timur sürprizi

Galatasaray ile yolları sezon başında ayrılan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti.
Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
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