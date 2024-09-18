https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beklenmeyen-oldu-galatasarayda-erden-timur-surprizi-1088148486.html

Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi

Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın sezon başında yollarını ayırdığı eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti. Timur’un maçı izlemesi, taraftarlar... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T07:41+0300

2024-09-18T07:41+0300

2024-09-18T07:41+0300

galatasaray

galatasaray sk

erden timur

dursun özbek

maç

gaziantep fk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082067620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e38a7c96f14d4d4d3e9fbbc3fe50159.jpg

Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen karşılaşmada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in yeni lideri oldu.Galatasaray’dan liderlik hamlesiGalatasaray, bu galibiyetle ligde üst üste 5. maçını kazandı ve puanını 15’e çıkararak Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig’in zirvesine yerleşti. Gaziantep FK’nın tek golü ise Furkan Soyalp'ten geldi. Bu mağlubiyetle konuk ekip, 3 puanla 14. sırada kalmaya devam etti.Erden Timur sürpriziGalatasaray ile yolları sezon başında ayrılan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti.Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/messinin-son-hali-gorenleri-uzdu-paylasim-rekoru-kirdi-ne-olmus-bu-adama-1088109480.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erden timur, galatasaray - gaziantep fk maç kadrosu, galatasaray gaziantep maçı, galatasaray - gaziantep fk önemli dakikalar, galatasaray - gaziantep fk istatistikleri, galatasaray - gaziantep fk özetgs gaziantep maçı, galatasaray gaziantep özet, selçuk inan, batshuayi, furkan soyalp, galatasaray gaziantep maç özeti