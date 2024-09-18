https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/beklenmeyen-oldu-galatasarayda-erden-timur-surprizi-1088148486.html
Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi
Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın sezon başında yollarını ayırdığı eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti. Timur’un maçı izlemesi, taraftarlar... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T07:41+0300
2024-09-18T07:41+0300
2024-09-18T07:41+0300
galatasaray
galatasaray sk
erden timur
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Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen karşılaşmada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in yeni lideri oldu.Galatasaray’dan liderlik hamlesiGalatasaray, bu galibiyetle ligde üst üste 5. maçını kazandı ve puanını 15’e çıkararak Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig’in zirvesine yerleşti. Gaziantep FK’nın tek golü ise Furkan Soyalp'ten geldi. Bu mağlubiyetle konuk ekip, 3 puanla 14. sırada kalmaya devam etti.Erden Timur sürpriziGalatasaray ile yolları sezon başında ayrılan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti.Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
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Beklenmeyen oldu: Galatasaray'da Erden Timur sürprizi
Galatasaray’ın sezon başında yollarını ayırdığı eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti. Timur’un maçı izlemesi, taraftarlar arasında sürpriz bir gelişme olarak karşılandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle zirveye yerleşirken, Erden Timur’un tribündeki varlığı da dikkat çekti.
Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen karşılaşmada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in yeni lideri oldu.
Galatasaray’dan liderlik hamlesi
Galatasaray, bu galibiyetle ligde üst üste 5. maçını kazandı ve puanını 15’e çıkararak Fenerbahçe derbisi öncesi Süper Lig’in zirvesine yerleşti. Gaziantep FK’nın tek golü ise Furkan Soyalp'ten geldi. Bu mağlubiyetle konuk ekip, 3 puanla 14. sırada kalmaya devam etti.
Galatasaray ile yolları sezon başında ayrılan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mücadeleyi tribünden takip etti.
Galatasaray'ın iki yılda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Timur, düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamıştı.