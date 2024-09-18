https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/nebenzya-rusya-bm-genel-kurulunun-filistine-iliskin-karar-tasarisini-destekliyor-1088145577.html
Nebenzya: Rusya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin karar tasarısını destekliyor
Nebenzya: Rusya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin karar tasarısını destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:35+0300
2024-09-18T01:35+0300
2024-09-18T01:34+0300
israil- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
bm daimi temsilcisi
bm genel kurulu
israil-filistin
karar tasarısı
abd
veto
oylama
uluslararası adalet divanı
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının kararına uymasını ve işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını desteklediğini söyledi.BM Genel Kurulu'nun İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturumunda konuşan Nebenzya, "Değerlendirilmeye alınan karar tasarısını destekliyoruz ve hükümlerini BM Tüzüğü, BM’nin ana organlarının yetkileri ve ülkemizin uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun şekilde yerine getirmeye hazırız" dedi.Rusya’nın uluslararası topluma, Washington'un ve suç ortaklarının Filistin-İsrail çözümü konusunda ‘tarihin yanlış tarafında’ yer aldığına dair ABD'ye ‘güçlü bir mesaj’ verme çağrısında bulunduğunu belirten Nebenzya, “Birlilkte Washington'a, suç ortaklarıyla beraber tarihin yanlış tarafında olduklarına dair güçlü bir mesaj verelim. Filistin'in sunduğu projeye ilişkin yapılacak oylama bu yönde önemli bir adımdır" diye konuştu.Filistin-İsrail gerilimine ilişkin Washington'un veto hakkını beş kez kullandığını anımsatan Rus diplomat, "Amerikan desteği, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlenen suçlarla ilgili her türlü sorumluluktan kaçmasına ve Güvenlik Konseyi'nin tepkisi konusunda endişelenmemesine olanak tanıyor, çünkü İsrail açısından sakıncalı olan herhangi bir belge her zaman Washington tarafından veto ediliyor" ifadelerini kullandı.Karar tasarısına ilişkin oylama 18 Eylül'de yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abd-birlesmis-milletler-guvenlik-konseyinde-vetoyu-cikarlarimizi-gozetmek-icin-kullaniyoruz-1088139982.html
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vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, bm genel kurulu, israil-filistin, karar tasarısı, abd, veto, oylama, uluslararası adalet divanı, uluslararası toplum, gazze, batı şeria
vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, bm genel kurulu, israil-filistin, karar tasarısı, abd, veto, oylama, uluslararası adalet divanı, uluslararası toplum, gazze, batı şeria
Nebenzya: Rusya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin karar tasarısını destekliyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını desteklediğini belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının kararına uymasını ve işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını desteklediğini söyledi.
BM Genel Kurulu'nun İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturumunda konuşan Nebenzya, "Değerlendirilmeye alınan karar tasarısını destekliyoruz ve hükümlerini BM Tüzüğü, BM’nin ana organlarının yetkileri ve ülkemizin uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun şekilde yerine getirmeye hazırız" dedi.
Rusya’nın uluslararası topluma, Washington'un ve suç ortaklarının Filistin-İsrail çözümü konusunda ‘tarihin yanlış tarafında’ yer aldığına dair ABD'ye ‘güçlü bir mesaj’ verme çağrısında bulunduğunu belirten Nebenzya, “Birlilkte Washington'a, suç ortaklarıyla beraber tarihin yanlış tarafında olduklarına dair güçlü bir mesaj verelim. Filistin'in sunduğu projeye ilişkin yapılacak oylama bu yönde önemli bir adımdır" diye konuştu.
Filistin-İsrail gerilimine ilişkin Washington'un veto hakkını beş kez kullandığını anımsatan Rus diplomat, "Amerikan desteği, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlenen suçlarla ilgili her türlü sorumluluktan kaçmasına ve Güvenlik Konseyi'nin tepkisi konusunda endişelenmemesine olanak tanıyor, çünkü İsrail açısından sakıncalı olan herhangi bir belge her zaman Washington tarafından veto ediliyor" ifadelerini kullandı.
Karar tasarısına ilişkin oylama 18 Eylül'de yapılacak.