Nebenzya: Rusya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin karar tasarısını destekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Melek Büyükçınar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'nin BRICS üyeliğini kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/nebenzya-rusya-bm-genel-kurulunun-filistine-iliskin-karar-tasarisini-destekliyor-1088145577.html
Nebenzya: Rusya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin karar tasarısını destekliyor
Nebenzya: Rusya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin karar tasarısını destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:35+0300
2024-09-18T01:34+0300
israil- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
bm daimi temsilcisi
bm genel kurulu
israil-filistin
karar tasarısı
abd
veto
oylama
uluslararası adalet divanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının kararına uymasını ve işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını desteklediğini söyledi.BM Genel Kurulu'nun İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturumunda konuşan Nebenzya, "Değerlendirilmeye alınan karar tasarısını destekliyoruz ve hükümlerini BM Tüzüğü, BM’nin ana organlarının yetkileri ve ülkemizin uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun şekilde yerine getirmeye hazırız" dedi.Rusya’nın uluslararası topluma, Washington'un ve suç ortaklarının Filistin-İsrail çözümü konusunda ‘tarihin yanlış tarafında’ yer aldığına dair ABD'ye ‘güçlü bir mesaj’ verme çağrısında bulunduğunu belirten Nebenzya, “Birlilkte Washington'a, suç ortaklarıyla beraber tarihin yanlış tarafında olduklarına dair güçlü bir mesaj verelim. Filistin'in sunduğu projeye ilişkin yapılacak oylama bu yönde önemli bir adımdır" diye konuştu.Filistin-İsrail gerilimine ilişkin Washington'un veto hakkını beş kez kullandığını anımsatan Rus diplomat, "Amerikan desteği, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlenen suçlarla ilgili her türlü sorumluluktan kaçmasına ve Güvenlik Konseyi'nin tepkisi konusunda endişelenmemesine olanak tanıyor, çünkü İsrail açısından sakıncalı olan herhangi bir belge her zaman Washington tarafından veto ediliyor" ifadelerini kullandı.Karar tasarısına ilişkin oylama 18 Eylül'de yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abd-birlesmis-milletler-guvenlik-konseyinde-vetoyu-cikarlarimizi-gozetmek-icin-kullaniyoruz-1088139982.html
gazze
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58fbbb3808aaef04c37385cd29b38936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, bm genel kurulu, israil-filistin, karar tasarısı, abd, veto, oylama, uluslararası adalet divanı, uluslararası toplum, gazze, batı şeria
vasiliy nebenzya, bm daimi temsilcisi, bm genel kurulu, israil-filistin, karar tasarısı, abd, veto, oylama, uluslararası adalet divanı, uluslararası toplum, gazze, batı şeria

Nebenzya: Rusya, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin karar tasarısını destekliyor

01:35 18.09.2024
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını desteklediğini belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının kararına uymasını ve işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmesini talep eden BM Genel Kurulu karar tasarısını desteklediğini söyledi.
BM Genel Kurulu'nun İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin acil oturumunda konuşan Nebenzya, "Değerlendirilmeye alınan karar tasarısını destekliyoruz ve hükümlerini BM Tüzüğü, BM’nin ana organlarının yetkileri ve ülkemizin uluslararası yasal yükümlülüklerine uygun şekilde yerine getirmeye hazırız" dedi.
Rusya’nın uluslararası topluma, Washington'un ve suç ortaklarının Filistin-İsrail çözümü konusunda ‘tarihin yanlış tarafında’ yer aldığına dair ABD'ye ‘güçlü bir mesaj’ verme çağrısında bulunduğunu belirten Nebenzya, “Birlilkte Washington'a, suç ortaklarıyla beraber tarihin yanlış tarafında olduklarına dair güçlü bir mesaj verelim. Filistin'in sunduğu projeye ilişkin yapılacak oylama bu yönde önemli bir adımdır" diye konuştu.
Filistin-İsrail gerilimine ilişkin Washington'un veto hakkını beş kez kullandığını anımsatan Rus diplomat, "Amerikan desteği, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlenen suçlarla ilgili her türlü sorumluluktan kaçmasına ve Güvenlik Konseyi'nin tepkisi konusunda endişelenmemesine olanak tanıyor, çünkü İsrail açısından sakıncalı olan herhangi bir belge her zaman Washington tarafından veto ediliyor" ifadelerini kullandı.
Karar tasarısına ilişkin oylama 18 Eylül'de yapılacak.
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
DÜNYA
ABD: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde vetoyu çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz
Dün, 22:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала