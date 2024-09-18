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Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi arandı
Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi arandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama gerçekleştirildi.8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunduktan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi akşam saatlerinde arandı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.Narin Güran'ın Adli Tıp Raporu açıklandıİstanbul Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.Narin Güran otopsi raporu ne zaman çıkacak?Narin Güran'ın kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden otopsinin sonucunda ortaya çıkacak. Otopsi raporunun 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/adli-tip-raporu-aciklandi-narin-bogularak-olduruldu-1088123992.html
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Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi arandı

00:49 18.09.2024
Nevzat Bahtiyar
Nevzat Bahtiyar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama gerçekleştirildi.
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunduktan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi akşam saatlerinde arandı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

Narin Güran'ın Adli Tıp Raporu açıklandı

İstanbul Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

Narin Güran otopsi raporu ne zaman çıkacak?

Narin Güran'ın kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden otopsinin sonucunda ortaya çıkacak. Otopsi raporunun 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
TÜRKİYE
Adli tıp raporu açıklandı: 'Narin boğularak öldürüldü'
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