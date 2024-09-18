https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/narin-guran-sorusturmasinda-itirafci-nevzat-bahtiyarin-evi-arandi-1088145089.html

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi arandı

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi arandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama gerçekleştirildi.8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunduktan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi akşam saatlerinde arandı. Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.Narin Güran'ın Adli Tıp Raporu açıklandıİstanbul Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.Narin Güran otopsi raporu ne zaman çıkacak?Narin Güran'ın kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden otopsinin sonucunda ortaya çıkacak. Otopsi raporunun 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/adli-tip-raporu-aciklandi-narin-bogularak-olduruldu-1088123992.html

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