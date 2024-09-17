Adli tıp raporu açıklandı: 'Narin boğularak öldürüldü'

“İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp raporu ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır’da biyolojik birtakım araştırmalar yapılıyor. İstanbul’da Narin’in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor.

Ön otopsi tutanak raporunu ilk CNN Türk vermişti, Diyarbakır’da yapılmıştı. Orada birtakım tespitler vardı, netleştirilmemişti. Esas net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek. O rapor için 15 gün sürer denmişti. 9 Eylül’de Narin’in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlaması bekleniyor.

İlk belirlemelere göre Narin’in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş deniyor.