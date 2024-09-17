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Adli tıp raporu açıklandı: 'Narin boğularak öldürüldü'
Adli tıp raporu açıklandı: 'Narin boğularak öldürüldü'
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Ağzından çıkan sıvı amcası Salim Güran'ın eline ve aracına bulaştığı da... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Haftalardır süren soruşturmalar ardından Narin'in adli tıp rapor incelemesi açıklandı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü, ağzından çıkan sıvının ise Salim Güran'ın eline ve aracına bulaştığı açıklandı. CNN Türk'ün ulaştığı bilgilerde şunlar söylendi:
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Adli tıp raporu açıklandı: 'Narin boğularak öldürüldü'

14:50 17.09.2024 (güncellendi: 16:01 17.09.2024)
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Ağzından çıkan sıvı amcası Salim Güran'ın eline ve aracına bulaştığı da aktarıldı.
Haftalardır süren soruşturmalar ardından Narin'in adli tıp rapor incelemesi açıklandı.
8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü, ağzından çıkan sıvının ise Salim Güran'ın eline ve aracına bulaştığı açıklandı.
CNN Türk'ün ulaştığı bilgilerde şunlar söylendi:

“İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp raporu ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır’da biyolojik birtakım araştırmalar yapılıyor. İstanbul’da Narin’in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor.

Ön otopsi tutanak raporunu ilk CNN Türk vermişti, Diyarbakır’da yapılmıştı. Orada birtakım tespitler vardı, netleştirilmemişti. Esas net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek. O rapor için 15 gün sürer denmişti. 9 Eylül’de Narin’in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlaması bekleniyor.

İlk belirlemelere göre Narin’in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş deniyor.

Narin'in annesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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