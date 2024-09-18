https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/msb-acikladi-irakin-kuzeyinde-gerceklestirilen-hava-harekati-sonucu-24-hedef-imha-edidli-1088183353.html

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu 24 hedef imha edildi

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu 24 hedef imha edildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında imha edildiğini açıkladı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T22:57+0300

2024-09-18T22:57+0300

2024-09-18T22:58+0300

türkiye

terör

imha

savunma

milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirilerek mağara sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/uzman-lubnandaki-patlamalarin-arkasinda-dikkatleri-gazzedeki-soykirimdan-baska-yone-cekmek-isteyen-1088181994.html

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terör, imha, savunma, milli savunma bakanlığı