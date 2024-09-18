https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/msb-acikladi-irakin-kuzeyinde-gerceklestirilen-hava-harekati-sonucu-24-hedef-imha-edidli-1088183353.html
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu 24 hedef imha edildi
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu 24 hedef imha edildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında imha edildiğini açıkladı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T22:57+0300
2024-09-18T22:57+0300
2024-09-18T22:58+0300
türkiye
terör
imha
savunma
milli savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/12/1055635396_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7dcc574f8efbcb0b2a728cf0267c97a0.jpg
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirilerek mağara sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/uzman-lubnandaki-patlamalarin-arkasinda-dikkatleri-gazzedeki-soykirimdan-baska-yone-cekmek-isteyen-1088181994.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/12/1055635396_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_503ac7b00fb1ef2859561463ce55af60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
terör, imha, savunma, milli savunma bakanlığı
terör, imha, savunma, milli savunma bakanlığı
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucu 24 hedef imha edildi
22:57 18.09.2024 (güncellendi: 22:58 18.09.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirilerek mağara sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.