Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Sheinbaum, Zelenskiy’in davetini reddetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Melek Büyükçınar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'nin BRICS üyeliğini kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Modern Kölelik Endeksi’nde dünya çapında 1. sıraya yükseldi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/meksikanin-secilmis-devlet-baskani-sheinbaum-zelenskiyin-davetini-reddetti-1088151798.html
Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Sheinbaum, Zelenskiy’in davetini reddetti
Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Sheinbaum, Zelenskiy’in davetini reddetti
Sputnik Türkiye
Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Claudia Sheinbaum, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in davetini reddederek anayasada yer alan ihtilafların barışçıl... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T09:14+0300
2024-09-18T09:16+0300
dünya
meksika
claudia sheinbaum
ukrayna
vladimir zelenskiy
ziyaret
davet
rusya
vladimir putin
yemin töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084451854_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9c13a8cc3d8da1c75631bea23ec1328b.jpg
Meksika’da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan ve 1 Ekim’de göreve başlayacak olan Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya gitmeyeceğini bildirdi.Sheinbaum, Zelenskiy’in daveti üzerine Ukrayna’ya gidip gitmeyeceği sorusuna, “Benim durumumda asıl görev Meksika'yı yönetmek. Önemli olduğunu düşündüğümüz bazı uluslararası etkinliklere gideceğiz ama çok fazla seyahat etmeyeceğiz çünkü sorumluluğumuz burada… Hayır, sanmıyorum” dedi.Meksika’nın yeni lideri, anayasada tanımlanan dış politika çizgisini sürdüreceğini belirterek bunun dış işlerine karışmamak ve ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne bağlı kalmak olduğunu kaydetti.Zelenskiy, geçen hafta Meksika’nın Excelsior gazetesine demecinde, Sheinbaum’un yemin törenine üst düzey bir yetkiliyi gönderme sözünü vererek Meksika’nın yeni liderinin Ukrayna’ya resmi ziyarette bulunacağı umudunu dile getirmişti.Sheinbaum’un yemin töreni 1 Ekim’de yapılacak. Meksika Dışişleri Bakanlığı, törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davet edildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusu-kursk-bolgesinde-ukraynali-ozel-harekati-timi-ile-abdli-ozel-askeri-sirketi-bozguna-1088149695.html
meksika
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084451854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_567ff8ac37590513d23a786decb32a9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meksika, claudia sheinbaum, ukrayna, vladimir zelenskiy, ziyaret, davet, rusya, vladimir putin, yemin töreni
meksika, claudia sheinbaum, ukrayna, vladimir zelenskiy, ziyaret, davet, rusya, vladimir putin, yemin töreni

Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Sheinbaum, Zelenskiy’in davetini reddetti

09:14 18.09.2024 (güncellendi: 09:16 18.09.2024)
© AP Photo / Eduardo VerdugoClaudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Abone ol
Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Claudia Sheinbaum, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in davetini reddederek anayasada yer alan ihtilafların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması ilkesine bağlı kalacağını belirtti.
Meksika’da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan ve 1 Ekim’de göreve başlayacak olan Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya gitmeyeceğini bildirdi.
Sheinbaum, Zelenskiy’in daveti üzerine Ukrayna’ya gidip gitmeyeceği sorusuna, “Benim durumumda asıl görev Meksika'yı yönetmek. Önemli olduğunu düşündüğümüz bazı uluslararası etkinliklere gideceğiz ama çok fazla seyahat etmeyeceğiz çünkü sorumluluğumuz burada… Hayır, sanmıyorum” dedi.
Meksika’nın yeni lideri, anayasada tanımlanan dış politika çizgisini sürdüreceğini belirterek bunun dış işlerine karışmamak ve ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne bağlı kalmak olduğunu kaydetti.
Zelenskiy, geçen hafta Meksika’nın Excelsior gazetesine demecinde, Sheinbaum’un yemin törenine üst düzey bir yetkiliyi gönderme sözünü vererek Meksika’nın yeni liderinin Ukrayna’ya resmi ziyarette bulunacağı umudunu dile getirmişti.
Sheinbaum’un yemin töreni 1 Ekim’de yapılacak. Meksika Dışişleri Bakanlığı, törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davet edildiğini açıklamıştı.
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı özel harekatı timi ile ABD’li özel askeri şirketi bozguna uğrattı
07:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала