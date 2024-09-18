https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/meksikanin-secilmis-devlet-baskani-sheinbaum-zelenskiyin-davetini-reddetti-1088151798.html

Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Sheinbaum, Zelenskiy’in davetini reddetti

Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Sheinbaum, Zelenskiy’in davetini reddetti

Sputnik Türkiye

Meksika’nın seçilmiş devlet başkanı Claudia Sheinbaum, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in davetini reddederek anayasada yer alan ihtilafların barışçıl... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T09:14+0300

2024-09-18T09:14+0300

2024-09-18T09:16+0300

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vladimir putin

yemin töreni

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Meksika’da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan ve 1 Ekim’de göreve başlayacak olan Claudia Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya gitmeyeceğini bildirdi.Sheinbaum, Zelenskiy’in daveti üzerine Ukrayna’ya gidip gitmeyeceği sorusuna, “Benim durumumda asıl görev Meksika'yı yönetmek. Önemli olduğunu düşündüğümüz bazı uluslararası etkinliklere gideceğiz ama çok fazla seyahat etmeyeceğiz çünkü sorumluluğumuz burada… Hayır, sanmıyorum” dedi.Meksika’nın yeni lideri, anayasada tanımlanan dış politika çizgisini sürdüreceğini belirterek bunun dış işlerine karışmamak ve ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne bağlı kalmak olduğunu kaydetti.Zelenskiy, geçen hafta Meksika’nın Excelsior gazetesine demecinde, Sheinbaum’un yemin törenine üst düzey bir yetkiliyi gönderme sözünü vererek Meksika’nın yeni liderinin Ukrayna’ya resmi ziyarette bulunacağı umudunu dile getirmişti.Sheinbaum’un yemin töreni 1 Ekim’de yapılacak. Meksika Dışişleri Bakanlığı, törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davet edildiğini açıklamıştı.

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meksika, claudia sheinbaum, ukrayna, vladimir zelenskiy, ziyaret, davet, rusya, vladimir putin, yemin töreni