https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-saglik-bakanligi-olu-sayisinin-11-yarali-sayisinin-4-bine-yukseldigi-iddialarini-yalanladi-1088146457.html

Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 11, yaralı sayısının 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı

Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 11, yaralı sayısının 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Lübnan Sağlık Bakanlığı, çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 4 bine yükseldiği iddialarını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T03:19+0300

2024-09-18T03:19+0300

2024-09-18T03:21+0300

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Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu geçlekleşen ölüm ve yaralanmalarla ilgili Sağlık Bakanı Dr. Firas el-Ebyad’a atfedilen ve ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının da 400’ü ağır olmak üzere 4 bine yükseldiği yönünde yayılan bilgilerin doğru olmadığını belirtti.Açıklamada, Ebyad’ın hiçbir medya kuruluşuna bu tür bilgiler vermediği vurgulandı. Bakanlık ayrıca, Sağlık Bakanı Ebyad’ın bu akşam düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrıyı yineleyerek, vatandaşların bilgilere yalnızca Bakanlığın resmi kaynaklarından ulaşmaları gerektiğini belirtti.Ne olmuştu?Lübnan'da taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de bulunduğu en az 2 bin 800 kişi yaralanırken, 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

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