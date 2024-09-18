https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-saglik-bakanligi-olu-sayisinin-11-yarali-sayisinin-4-bine-yukseldigi-iddialarini-yalanladi-1088146457.html
Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 11, yaralı sayısının 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı
Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 11, yaralı sayısının 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Lübnan Sağlık Bakanlığı, çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 4 bine yükseldiği iddialarını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T03:19+0300
2024-09-18T03:19+0300
2024-09-18T03:21+0300
dünya
lübnan
siber saldırı
hizbullah
beyrut
israil
çağrı cihazı
patlama
ölü
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088138869_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_651d16f8a367bff8d5063a240729a5fe.jpg
Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu geçlekleşen ölüm ve yaralanmalarla ilgili Sağlık Bakanı Dr. Firas el-Ebyad’a atfedilen ve ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının da 400’ü ağır olmak üzere 4 bine yükseldiği yönünde yayılan bilgilerin doğru olmadığını belirtti.Açıklamada, Ebyad’ın hiçbir medya kuruluşuna bu tür bilgiler vermediği vurgulandı. Bakanlık ayrıca, Sağlık Bakanı Ebyad’ın bu akşam düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrıyı yineleyerek, vatandaşların bilgilere yalnızca Bakanlığın resmi kaynaklarından ulaşmaları gerektiğini belirtti.Ne olmuştu?Lübnan'da taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de bulunduğu en az 2 bin 800 kişi yaralanırken, 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html
lübnan
beyrut
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088138869_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e11774fa53f62b94c5bc0782d103b075.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
siber saldırımı var son dakika 2024, siber saldırı, siber saldırısı nedir, siber saldırıları nedir, siber saldırısı ne demek, siber saldırı türleri, lübnan siber saldırı, lübnan patlama, çağrı cihazı, lübnan çağrı cihazı, hizbullah çağrı cihazı, pager nedir, çağrı cihazı nasıl çalışır, pager kullanımı, çağrı cihazı hala kullanılıyor mu, cep telefonu patlar mı, çağrı cihazı nedir, çağrı cihazı eski, pager, pager nedir
siber saldırımı var son dakika 2024, siber saldırı, siber saldırısı nedir, siber saldırıları nedir, siber saldırısı ne demek, siber saldırı türleri, lübnan siber saldırı, lübnan patlama, çağrı cihazı, lübnan çağrı cihazı, hizbullah çağrı cihazı, pager nedir, çağrı cihazı nasıl çalışır, pager kullanımı, çağrı cihazı hala kullanılıyor mu, cep telefonu patlar mı, çağrı cihazı nedir, çağrı cihazı eski, pager, pager nedir
Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 11, yaralı sayısının 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı
03:19 18.09.2024 (güncellendi: 03:21 18.09.2024)
Lübnan Sağlık Bakanlığı, çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, çağrı cihazlarının İsrail tarafından patlatılması sonucu geçlekleşen ölüm ve yaralanmalarla ilgili Sağlık Bakanı Dr. Firas el-Ebyad’a atfedilen ve ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının da 400’ü ağır olmak üzere 4 bine yükseldiği yönünde yayılan bilgilerin doğru olmadığını belirtti.
Açıklamada, Ebyad’ın hiçbir medya kuruluşuna bu tür bilgiler vermediği vurgulandı. Bakanlık ayrıca, Sağlık Bakanı Ebyad’ın bu akşam düzenlediği basın toplantısında yaptığı çağrıyı yineleyerek, vatandaşların bilgilere yalnızca Bakanlığın resmi kaynaklarından ulaşmaları gerektiğini belirtti.
Lübnan'da taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de bulunduğu en az 2 bin 800 kişi yaralanırken, 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.