Küresel piyasalarda gözler Fed'de: İslam Memiş 'tarihi gün geldi çattı' diyerek uyardı

"Ons şu anda 2 bin 576 dolar seviyesinde. Teknik olarak 2 bin 570-2 bin 585 dolar aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Ons altın tarafında akşam Amerika Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından fiyatlandı. Ama 50 baz puanlık faiz indirimi daha fiyatlanmadı. FED'in faiz kararından sonra 2 bin 596-2 bin 606-2 bin 616 dolar seviyesine kadar yükselişleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons altın FED gazı ile birlikte 2 bin 606 devamında 2 bin 616 dolar seviyesine kadar devam ederse benim için sürpriz yok. Biz dolar pozisyonu aldığımız için biz FED sonrasını veya yarın akşam veya perşembe günü karar vereceğiz. Ama tutup da 2 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde bir alım yapmayı ben şahsen planlamam diyorum. Ama sizin için bu geçerli değil. Peki Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Muhtemelen piyasalar yüzde 100 olarak FED'in 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Benim işime nasıl yarar? Ben kimim? Ben bankada varlıklarını tutan fiziki varlığa dönmek için de fırsat kollayan bir yatırımcıyım. Bu benim işime yarar. Hazır ons altın bu kadar yükselmişken altın parite karşısında bu kadar yükselmişken ben altın dolar paritesi üzerinden bankadaki varlığımı dolara çeviririm giderim fiziki olarak dolarımı çekerim. Giderim serbest piyasalardan fiziki olarak ons altındaki düşüşleri takip etmek suretiyle zararsız bir şekilde fiziki malımı çevirmiş olurum. Fiziki olarak bir şey yapmayacaksın. İhtiyacın yok beklemeye devam et. Boşuna kaşınma. Gram altın serbest piyasalarda 2 bin 876 lira seviyesinden günü tamamlıyor. Gram altın ons altını takip etmeye devam ediyor, ons altın nereye gram altın oraya. Eylül ayı için ne demiştim ben size 2 bin 880 lira seviyesi o güne geldik çattık. Olmayabilirdi ama oldu. Peki 50 baz puanlık faiz indirimi olursa ons altın 2 bin 606-2 bin 616 dolar seviyesine kadar yükselirse gram altın nereye gider? 2 bin 900-2 bin 920 lira seviyesi sürpriz olmaz. Yani bizim Eylül beklentimiz 2 bin 880 lira seviyesi de 2 bin 900-2 bin 920 lira seviyesine kadar da yükselebilir. Alır mıydım elimde TL var. Ons altını beklerdim. Ne bekliyordum ons altında 2 bin 520- 2 bin 550 bu bant aralıklarına bakardım. Yine gaza gelmezdim karar verirdim."