https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kuresel-piyasalarda-gozler-fedde-islam-memis-tarihi-gun-geldi-catti-diyerek-uyardi-1088159410.html
Küresel piyasalarda gözler Fed'de: İslam Memiş 'tarihi gün geldi çattı' diyerek uyardı
Küresel piyasalarda gözler Fed'de: İslam Memiş 'tarihi gün geldi çattı' diyerek uyardı
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Para piyasası uzmanı İslam Memiş, "Tarihi gün geldi çattı" diyerek FED'in bu akşam açıklanacak faiz kararı sonrası dolar, euro, borsa, ons ve gram altın ile... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T12:07+0300
2024-09-18T12:07+0300
2024-09-18T12:07+0300
ekonomi
gram altın
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ekonomi
islam memiş
fed
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünün piyasalar açısından tarihi bir gün olduğunu belirterek, Amerika Merkez Bankası FED'in saat 21.30'da açıklanacak faiz kararına dikkat çekti.Memiş, küresel piyasalarda FED’in 25 baz puan faiz indirim beklentisinin yüzde 100, 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin yüzde 50 olarak fiyatlandığını açıklayarak, karar sonrası yatırım araçlarında beklenen değişiklikleri değerlendirdi.Fed faiz kararı dolar fiyatını nasıl etkileyecek?Memiş, yatırım araçlarının FED'in faiz kararına nasıl bir tepki vereceğini yorumlayarak, döviz, borsa, altın ve gümüş yatırımcılarına uyarılarda bulundu.Memiş'in piyasalara ilişkin Youtube kanalından yaptığı önemli değerlendirmeler şöyle:Fed faiz kararı altın fiyatını nasıl etkileyecek?FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fed-faiz-karari-ne-zaman-piyasalarin-faiz-beklentisi-ne-yonde-1088089126.html
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fed, fed kararı, küresel piyasalarda gözler fed'de, fed kararı ne zaman, fed kararı kaçta açıklanacak
fed, fed kararı, küresel piyasalarda gözler fed'de, fed kararı ne zaman, fed kararı kaçta açıklanacak
Küresel piyasalarda gözler Fed'de: İslam Memiş 'tarihi gün geldi çattı' diyerek uyardı
Para piyasası uzmanı İslam Memiş, "Tarihi gün geldi çattı" diyerek FED'in bu akşam açıklanacak faiz kararı sonrası dolar, euro, borsa, ons ve gram altın ile gümüş yatırımcılarını uyardı.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünün piyasalar açısından tarihi bir gün olduğunu belirterek, Amerika Merkez Bankası FED'in saat 21.30'da açıklanacak faiz kararına dikkat çekti.
Memiş, küresel piyasalarda FED’in 25 baz puan faiz indirim beklentisinin yüzde 100, 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin yüzde 50 olarak fiyatlandığını açıklayarak, karar sonrası yatırım araçlarında beklenen değişiklikleri değerlendirdi.
Fed faiz kararı dolar fiyatını nasıl etkileyecek?
Memiş, yatırım araçlarının FED'in faiz kararına nasıl bir tepki vereceğini yorumlayarak, döviz, borsa, altın ve gümüş yatırımcılarına uyarılarda bulundu.
Memiş'in piyasalara ilişkin Youtube kanalından yaptığı önemli değerlendirmeler şöyle:
"Dolar kurunda bir değişiklik yok. 34.09 lira seviyesinde 33.80-34.2 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Serbest piyasalarda 34.13 lira seviyesinde bir kur var. 34 lira seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Düşüşler bizim nazarımızda kalıcı değil."
Fed faiz kararı altın fiyatını nasıl etkileyecek?
"Ons şu anda 2 bin 576 dolar seviyesinde. Teknik olarak 2 bin 570-2 bin 585 dolar aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor. Ons altın tarafında akşam Amerika Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından fiyatlandı. Ama 50 baz puanlık faiz indirimi daha fiyatlanmadı. FED'in faiz kararından sonra 2 bin 596-2 bin 606-2 bin 616 dolar seviyesine kadar yükselişleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons altın FED gazı ile birlikte 2 bin 606 devamında 2 bin 616 dolar seviyesine kadar devam ederse benim için sürpriz yok. Biz dolar pozisyonu aldığımız için biz FED sonrasını veya yarın akşam veya perşembe günü karar vereceğiz. Ama tutup da 2 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde bir alım yapmayı ben şahsen planlamam diyorum. Ama sizin için bu geçerli değil. Peki Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var. Muhtemelen piyasalar yüzde 100 olarak FED'in 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladı. Benim işime nasıl yarar? Ben kimim? Ben bankada varlıklarını tutan fiziki varlığa dönmek için de fırsat kollayan bir yatırımcıyım. Bu benim işime yarar. Hazır ons altın bu kadar yükselmişken altın parite karşısında bu kadar yükselmişken ben altın dolar paritesi üzerinden bankadaki varlığımı dolara çeviririm giderim fiziki olarak dolarımı çekerim. Giderim serbest piyasalardan fiziki olarak ons altındaki düşüşleri takip etmek suretiyle zararsız bir şekilde fiziki malımı çevirmiş olurum. Fiziki olarak bir şey yapmayacaksın. İhtiyacın yok beklemeye devam et. Boşuna kaşınma. Gram altın serbest piyasalarda 2 bin 876 lira seviyesinden günü tamamlıyor. Gram altın ons altını takip etmeye devam ediyor, ons altın nereye gram altın oraya. Eylül ayı için ne demiştim ben size 2 bin 880 lira seviyesi o güne geldik çattık. Olmayabilirdi ama oldu. Peki 50 baz puanlık faiz indirimi olursa ons altın 2 bin 606-2 bin 616 dolar seviyesine kadar yükselirse gram altın nereye gider? 2 bin 900-2 bin 920 lira seviyesi sürpriz olmaz. Yani bizim Eylül beklentimiz 2 bin 880 lira seviyesi de 2 bin 900-2 bin 920 lira seviyesine kadar da yükselebilir. Alır mıydım elimde TL var. Ons altını beklerdim. Ne bekliyordum ons altında 2 bin 520- 2 bin 550 bu bant aralıklarına bakardım. Yine gaza gelmezdim karar verirdim."
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.