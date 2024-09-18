https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kremlin-natonun-putinin-sozlerini-goz-ardi-etmesi-tehlikeli-1088166956.html
Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli
Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı yapımı silahlarla Rusya’ya yapılan saldırıların sonuçlarına... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T14:07+0300
2024-09-18T14:07+0300
2024-09-18T14:15+0300
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uzun menzilli füze
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’nın Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığı sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:Stoltengerg’in bu sözlerini, görev süresinin son ermesine bağlayan Kremlin Sözcüsü, “Çok yakında yaptığı açıklamaların sorumluluğunu taşımayacak” dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Times gazetesine açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığını savunmuştu. Stoltenberg, Kiev’e uzun menzilli füze kullanma izni veren İngiltere ve Fransa gibi ülkelere destek verdiğini söylemişti.Halihazırda Batı ülkeleri aktif olarak Kiev rejimine, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusunu tartışıyor.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088164278.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, nato, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kırmızı çizgi, batı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, nato, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kırmızı çizgi, batı
Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli
14:07 18.09.2024 (güncellendi: 14:15 18.09.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı yapımı silahlarla Rusya’ya yapılan saldırıların sonuçlarına ilişkin sözlerini göz ardı etmesinin son derece tehlikeli ve kışkırtıcı olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’nın Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığı sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:
Rusya Devlet Başkanı'nın açıklamalarını ciddiye almıyormuş gibi görünmek kesinlikle öngörüsüz ve profesyonelce olmayan bir hareket.
Stoltengerg’in bu sözlerini, görev süresinin son ermesine bağlayan Kremlin Sözcüsü, “Çok yakında yaptığı açıklamaların sorumluluğunu taşımayacak” dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Times gazetesine açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığını savunmuştu. Stoltenberg, Kiev’e uzun menzilli füze kullanma izni veren İngiltere ve Fransa gibi ülkelere destek verdiğini söylemişti.
Halihazırda Batı ülkeleri aktif olarak Kiev rejimine, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusunu tartışıyor.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.