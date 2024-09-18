https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kremlin-natonun-putinin-sozlerini-goz-ardi-etmesi-tehlikeli-1088166956.html

Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli

Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı yapımı silahlarla Rusya’ya yapılan saldırıların sonuçlarına... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T14:07+0300

2024-09-18T14:07+0300

2024-09-18T14:15+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

nato

jens stoltenberg

ukrayna

ukrayna ordusu

uzun menzilli füze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084351003_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ca4879b7dfc88013ffe68395ba55ad4.jpg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’nın Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığı sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:Stoltengerg’in bu sözlerini, görev süresinin son ermesine bağlayan Kremlin Sözcüsü, “Çok yakında yaptığı açıklamaların sorumluluğunu taşımayacak” dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Times gazetesine açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığını savunmuştu. Stoltenberg, Kiev’e uzun menzilli füze kullanma izni veren İngiltere ve Fransa gibi ülkelere destek verdiğini söylemişti.Halihazırda Batı ülkeleri aktif olarak Kiev rejimine, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusunu tartışıyor.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088164278.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, nato, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kırmızı çizgi, batı