Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Av. Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili son gelişmeleri aktardı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: BRICS tek kutuplu dünyaya bir isyan
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Deniz suyunu kullanma suyuna dönüştürme teknikleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:08
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:31
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kremlin-natonun-putinin-sozlerini-goz-ardi-etmesi-tehlikeli-1088166956.html
Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli
Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı yapımı silahlarla Rusya’ya yapılan saldırıların sonuçlarına... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T14:07+0300
2024-09-18T14:15+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
nato
jens stoltenberg
ukrayna
ukrayna ordusu
uzun menzilli füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084351003_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ca4879b7dfc88013ffe68395ba55ad4.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’nın Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığı sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:Stoltengerg’in bu sözlerini, görev süresinin son ermesine bağlayan Kremlin Sözcüsü, “Çok yakında yaptığı açıklamaların sorumluluğunu taşımayacak” dedi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Times gazetesine açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığını savunmuştu. Stoltenberg, Kiev’e uzun menzilli füze kullanma izni veren İngiltere ve Fransa gibi ülkelere destek verdiğini söylemişti.Halihazırda Batı ülkeleri aktif olarak Kiev rejimine, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusunu tartışıyor.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-2-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088164278.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084351003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba45698f281f450bf94f55a877639b34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, nato, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kırmızı çizgi, batı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, nato, jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna ordusu, uzun menzilli füze, kırmızı çizgi, batı

Kremlin: NATO’nun Putin’in sözlerini göz ardı etmesi tehlikeli

14:07 18.09.2024 (güncellendi: 14:15 18.09.2024)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı yapımı silahlarla Rusya’ya yapılan saldırıların sonuçlarına ilişkin sözlerini göz ardı etmesinin son derece tehlikeli ve kışkırtıcı olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’nın Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığı sözlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, şunu dedi:
Rusya Devlet Başkanı'nın açıklamalarını ciddiye almıyormuş gibi görünmek kesinlikle öngörüsüz ve profesyonelce olmayan bir hareket.
Stoltengerg’in bu sözlerini, görev süresinin son ermesine bağlayan Kremlin Sözcüsü, “Çok yakında yaptığı açıklamaların sorumluluğunu taşımayacak” dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Times gazetesine açıklamasında, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füze saldırıları düzenlemesine izin vermenin, gerilimin tırmanmasına yol açacak bir kırmızı çizgi olmadığını savunmuştu. Stoltenberg, Kiev’e uzun menzilli füze kullanma izni veren İngiltere ve Fransa gibi ülkelere destek verdiğini söylemişti.
Halihazırda Batı ülkeleri aktif olarak Kiev rejimine, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere Batı yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusunu tartışıyor.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 2 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала