https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kremlin-lubnanda-yasananlar-gerilimin-tirmanmasina-yol-aciyor-1088162801.html
Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor
Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan’da yaşananların gerilimin tırmanmasına yol açtığını, bölgenin patlamaya hazır bir durumda olduğunu belirtti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T12:51+0300
2024-09-18T12:51+0300
2024-09-18T12:53+0300
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rusya
kremlin
dmitriy peskov
lübnan
siber saldırı
çağrı cihazı
patlama
gerilim
tırmanma
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Peskov, gazetecilere açıklamasında, Lübnan’da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı siber saldırıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Olayla ilgili bir yargıya varabilmek için öncelikle durumun incelenmesi gerektiğini dile getiren Peskov, “Kesinlikle kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, yaşananların nedenlerinin ve koşullarının tespit edilmesi ve elbette bu kitlesel patlamaların arkasındakilerin belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Rus yetkililerin Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının nedenlerini inceleyerek benzer eylemlerin Rusya’da gerçekleşme riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda bulunacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, lübnan, siber saldırı, çağrı cihazı, patlama, gerilim, tırmanma, israil
rusya, kremlin, dmitriy peskov, lübnan, siber saldırı, çağrı cihazı, patlama, gerilim, tırmanma, israil
Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor
12:51 18.09.2024 (güncellendi: 12:53 18.09.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan’da yaşananların gerilimin tırmanmasına yol açtığını, bölgenin patlamaya hazır bir durumda olduğunu belirtti.
Peskov, gazetecilere açıklamasında, Lübnan’da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı siber saldırıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Olanlar, her ne ise, kesinlikle gerilimi tırmandırıyor. Bölge patlamaya hazır bir durumunda. Bu tür olayların her biri, durumun kontrolden çıkması için bir tetikleyici olma potansiyeline sahip.
Olayla ilgili bir yargıya varabilmek için öncelikle durumun incelenmesi gerektiğini dile getiren Peskov, “Kesinlikle kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, yaşananların nedenlerinin ve koşullarının tespit edilmesi ve elbette bu kitlesel patlamaların arkasındakilerin belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, Rus yetkililerin Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının nedenlerini inceleyerek benzer eylemlerin Rusya’da gerçekleşme riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda bulunacağını kaydetti.