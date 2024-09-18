https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kremlin-lubnanda-yasananlar-gerilimin-tirmanmasina-yol-aciyor-1088162801.html

Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor

Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan’da yaşananların gerilimin tırmanmasına yol açtığını, bölgenin patlamaya hazır bir durumda olduğunu belirtti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T12:51+0300

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dmitriy peskov

lübnan

siber saldırı

çağrı cihazı

patlama

gerilim

tırmanma

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Peskov, gazetecilere açıklamasında, Lübnan’da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı siber saldırıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Olayla ilgili bir yargıya varabilmek için öncelikle durumun incelenmesi gerektiğini dile getiren Peskov, “Kesinlikle kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, yaşananların nedenlerinin ve koşullarının tespit edilmesi ve elbette bu kitlesel patlamaların arkasındakilerin belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Rus yetkililerin Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının nedenlerini inceleyerek benzer eylemlerin Rusya’da gerçekleşme riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda bulunacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, lübnan, siber saldırı, çağrı cihazı, patlama, gerilim, tırmanma, israil