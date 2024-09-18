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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kremlin-lubnanda-yasananlar-gerilimin-tirmanmasina-yol-aciyor-1088162801.html
Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor
Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan’da yaşananların gerilimin tırmanmasına yol açtığını, bölgenin patlamaya hazır bir durumda olduğunu belirtti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T12:51+0300
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dünya
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dmitriy peskov
lübnan
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patlama
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Peskov, gazetecilere açıklamasında, Lübnan’da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı siber saldırıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Olayla ilgili bir yargıya varabilmek için öncelikle durumun incelenmesi gerektiğini dile getiren Peskov, “Kesinlikle kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, yaşananların nedenlerinin ve koşullarının tespit edilmesi ve elbette bu kitlesel patlamaların arkasındakilerin belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Rus yetkililerin Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının nedenlerini inceleyerek benzer eylemlerin Rusya’da gerçekleşme riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda bulunacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, lübnan, siber saldırı, çağrı cihazı, patlama, gerilim, tırmanma, israil
rusya, kremlin, dmitriy peskov, lübnan, siber saldırı, çağrı cihazı, patlama, gerilim, tırmanma, israil

Kremlin: Lübnan’da yaşananlar gerilimin tırmanmasına yol açıyor

12:51 18.09.2024 (güncellendi: 12:53 18.09.2024)
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lübnan’da yaşananların gerilimin tırmanmasına yol açtığını, bölgenin patlamaya hazır bir durumda olduğunu belirtti.
Peskov, gazetecilere açıklamasında, Lübnan’da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı siber saldırıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Olanlar, her ne ise, kesinlikle gerilimi tırmandırıyor. Bölge patlamaya hazır bir durumunda. Bu tür olayların her biri, durumun kontrolden çıkması için bir tetikleyici olma potansiyeline sahip.
Olayla ilgili bir yargıya varabilmek için öncelikle durumun incelenmesi gerektiğini dile getiren Peskov, “Kesinlikle kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi, yaşananların nedenlerinin ve koşullarının tespit edilmesi ve elbette bu kitlesel patlamaların arkasındakilerin belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, Rus yetkililerin Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının nedenlerini inceleyerek benzer eylemlerin Rusya’da gerçekleşme riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda bulunacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
DÜNYA
Rusya’dan Lübnan'daki siber saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı
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