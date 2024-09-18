Katar'da oyuncak ayı sergisi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi
© AA / Ali AltunkayaKatar’ın başkenti Doha’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.Suriyeli sanatçı ve tasarımcı Beşir Muhammed tarafından Barahat Meşeyreb açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı."Kayıp Masumiyetin Yankısı" isimli enstalasyonda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında öldürülen binlerce çocuğa dikkati çekmek amacıyla galerinin düzenlendiği alana 15 bin oyuncak ayı bırakıldı.
© AA / Ali Altunkaya
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Katar'da bir açık hava sergisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla binlerce oyuncak ayı sergilenerek satışa çıkarıldı. Satılan oyuncak ayılardan elde edilen gelirin tamamı Gazze'deki çocuklara bağışlanacak.
Katar’ın başkenti Doha’da 'Kayıp Masumiyetin Yankısı' isimli enstalasyonda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.
Açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anılırken, her bir oyuncak ayının üzerindeki siyah tişörtlerde "Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım. Bir kimliğim var. Bir vatanım var. Ben Filistinim. Özgür Filistin" mesajı yer aldı.
Sergilenen oyuncak ayılar Katar Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere satılacak ve gelirin tamamı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara bağışlanacak.
16 Eylül, 21:55