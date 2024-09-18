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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/katarda-oyuncak-ayi-sergisi-israilin-gazzeye-saldirilarinda-olen-cocuklar-anisina-binlerce-oyuncak-1088139187.html
Katar'da oyuncak ayı sergisi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi
Katar'da oyuncak ayı sergisi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi
Sputnik Türkiye
Katar'da bir açık hava sergisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla binlerce oyuncak ayı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T00:31+0300
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israil- filistin çatışması
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Katar’ın başkenti Doha’da 'Kayıp Masumiyetin Yankısı' isimli enstalasyonda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.Açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anılırken, her bir oyuncak ayının üzerindeki siyah tişörtlerde "Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım. Bir kimliğim var. Bir vatanım var. Ben Filistinim. Özgür Filistin" mesajı yer aldı.Sergilenen oyuncak ayılar Katar Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere satılacak ve gelirin tamamı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara bağışlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cumhurbaskani-erdogandan-boykot-paylasimi-1088095955.html
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israil-filistin, israil, filistin, katar, doha, sergi, oyuncak, oyuncak ayı
israil-filistin, israil, filistin, katar, doha, sergi, oyuncak, oyuncak ayı

Katar'da oyuncak ayı sergisi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi

00:31 18.09.2024
© AA / Ali AltunkayaKatar’ın başkenti Doha’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.Suriyeli sanatçı ve tasarımcı Beşir Muhammed tarafından Barahat Meşeyreb açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı."Kayıp Masumiyetin Yankısı" isimli enstalasyonda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında öldürülen binlerce çocuğa dikkati çekmek amacıyla galerinin düzenlendiği alana 15 bin oyuncak ayı bırakıldı.
Katar’ın başkenti Doha’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.Suriyeli sanatçı ve tasarımcı Beşir Muhammed tarafından Barahat Meşeyreb açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.Kayıp Masumiyetin Yankısı isimli enstalasyonda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında öldürülen binlerce çocuğa dikkati çekmek amacıyla galerinin düzenlendiği alana 15 bin oyuncak ayı bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Ali Altunkaya
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Katar'da bir açık hava sergisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla binlerce oyuncak ayı sergilenerek satışa çıkarıldı. Satılan oyuncak ayılardan elde edilen gelirin tamamı Gazze'deki çocuklara bağışlanacak.
Katar’ın başkenti Doha’da 'Kayıp Masumiyetin Yankısı' isimli enstalasyonda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.
Açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anılırken, her bir oyuncak ayının üzerindeki siyah tişörtlerde "Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım. Bir kimliğim var. Bir vatanım var. Ben Filistinim. Özgür Filistin" mesajı yer aldı.
Sergilenen oyuncak ayılar Katar Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere satılacak ve gelirin tamamı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara bağışlanacak.
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