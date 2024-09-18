https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/katarda-oyuncak-ayi-sergisi-israilin-gazzeye-saldirilarinda-olen-cocuklar-anisina-binlerce-oyuncak-1088139187.html

Katar'da oyuncak ayı sergisi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi

Katar'da oyuncak ayı sergisi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce oyuncak ayı sergilendi

Sputnik Türkiye

Katar'da bir açık hava sergisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla binlerce oyuncak ayı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T00:31+0300

2024-09-18T00:31+0300

2024-09-18T00:31+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

filistin

katar

doha

sergi

oyuncak

oyuncak ayı

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Katar’ın başkenti Doha’da 'Kayıp Masumiyetin Yankısı' isimli enstalasyonda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.Açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anılırken, her bir oyuncak ayının üzerindeki siyah tişörtlerde "Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım. Bir kimliğim var. Bir vatanım var. Ben Filistinim. Özgür Filistin" mesajı yer aldı.Sergilenen oyuncak ayılar Katar Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere satılacak ve gelirin tamamı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara bağışlanacak.

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israil

filistin

katar

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israil-filistin, israil, filistin, katar, doha, sergi, oyuncak, oyuncak ayı