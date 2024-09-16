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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot paylaşımı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Filistin'e olan desteğini yineleyerek 'Boycott' başlıklı bir video yayınladı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
israil-filistin
boykot
israil'i boykot
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Boycott' başlıklı videoyu "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" sözleriyle X hesabından paylaştı.Yayınlanan videoda bulunan arka fondaki İngilizce şarkı, Türkçe altyazı ile desteklendi. Şarkının sözleri ise şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cumhurbaskani-erdogan-hakim-ve-savci-sayisi-3-kat-artti-1088077677.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, boykot, israil'i boykot
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, boykot, israil'i boykot

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot paylaşımı

21:55 16.09.2024 (güncellendi: 22:22 16.09.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Filistin'e olan desteğini yineleyerek 'Boycott' başlıklı bir video yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Boycott' başlıklı videoyu "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" sözleriyle X hesabından paylaştı.
Yayınlanan videoda bulunan arka fondaki İngilizce şarkı, Türkçe altyazı ile desteklendi.
Şarkının sözleri ise şu şekilde:
"Denizde bir kulaç atacaksın, İsrail bir bomba bırakacak: özgürce
Ronaldo gol atacak, alkışlar yükselecek, ama İsrail bir tane daha atacak, gece karanlığa gömülecek
Soğuk bir kola içeceksin, serinletici, ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan
Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla, sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç
Nasıl karşı koyarız? Gol gol
Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz
Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya
'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz
Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız
Soğuk bir kola içeceksin, serinletici
Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan
Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla
Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç/ Nasıl karşı koyarız? Gol gol/ Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz./ Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya
'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz
Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç/ Nasıl karşı koyarız? Gol gol/ Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz./ Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç/ Nasıl karşı koyarız? Gol gol/ Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan. Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz."
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