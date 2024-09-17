https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/japonyada-bir-asri-devirenlerin-sayisi-ilk-kez-95-binin-uzerine-cikti-1088113637.html
Japonya'da 'bir asrı devirenlerin' sayısı ilk kez 95 binin üzerine çıktı
Japonya'da 'bir asrı devirenlerin' sayısı ilk kez 95 binin üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Dünyada yaşam süresi en uzun ülkeler arasında yer alan Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı yükseliyor. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T11:08+0300
2024-09-17T11:08+0300
2024-09-17T11:16+0300
dünya
japonya
yaşlı nüfus
yaşlı kadınlar
dünyanın en yaşlı kişisi
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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.54 yıldır sürekli yükseliyorBuna göre, 100 yaşı aşkın nüfusun art arda 54 yıldır yükseldiği kaydedildi. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 95 bin 119 olarak kayda geçti. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 2 bin 980 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 83 bin 958'inin kadın, 11 bin 161'inin ise erkek olduğu kaydedildi.Japonya'da 'ömrü bir asrı devirmişlere' ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı. Nüfusu yaklaşık 125 milyon olan Japonya, yaşam süresinin uzun olmasıyla biliniyor. Hayattaki en yaşlı insan 116 yaşındaki Itooka Tomiko da Japonya'da yaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/90-yasindaki-uc-kadin-yasam-sirlarini-acikladi-tarhana-corbasi-1088100015.html
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japonya, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, dünyanın en yaşlı kişisi
japonya, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, dünyanın en yaşlı kişisi
Japonya'da 'bir asrı devirenlerin' sayısı ilk kez 95 binin üzerine çıktı
11:08 17.09.2024 (güncellendi: 11:16 17.09.2024)
Dünyada yaşam süresi en uzun ülkeler arasında yer alan Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı yükseliyor.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.
54 yıldır sürekli yükseliyor
Buna göre, 100 yaşı aşkın nüfusun art arda 54 yıldır yükseldiği kaydedildi. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 95 bin 119 olarak kayda geçti. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 2 bin 980 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 83 bin 958'inin kadın, 11 bin 161'inin ise erkek olduğu kaydedildi.
Japonya'da 'ömrü bir asrı devirmişlere' ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı. Nüfusu yaklaşık 125 milyon olan Japonya, yaşam süresinin uzun olmasıyla biliniyor. Hayattaki en yaşlı insan 116 yaşındaki Itooka Tomiko da Japonya'da yaşıyor.