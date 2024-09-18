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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/japon-basini-zelenskiyin-yeni-planini-ogrendi-kiev-batidan-neler-talep-ediyor-1088168057.html
Japon basını Zelenskiy'in yeni planını öğrendi: Kiev Batı'dan neler talep ediyor?
Japon basını Zelenskiy'in yeni planını öğrendi: Kiev Batı'dan neler talep ediyor?
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için hazırladığı, haftaya ABD'de Biden, Harris ve Trump'a sunmasının beklendiği yeni planın genel hatları... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T14:48+0300
2024-09-18T14:48+0300
ukrayna krizi
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Japon haber ajansı Kyodo'nun Ukrayna hükümetinden üst düzey bir isme dayandırdığı haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yeni planında öne çıkan talepler, Batı'nın uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı izni verilmesi, Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapılması ve Kiev'in en kısa sürede NATO'ya kabul edilmesi oldu.Taslak belgede ATACMS, Storm Shadow füzeleri, Patriot kompleksleri için füzesavarlar da dahil olmak üzere 'zafer için gerekli' ABD ve Avrupa yapımı silahların listesi, miktarları, teslimat süreleri, kullanım amaçları ve ayrıca Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılar gerçekleştirmek için izin talebi de yer aldı.Kyodo, planın Ukrayna savunma sanayisine yatırımla ilgili bölümünde, ülkede İHA ve top mermisi üretiminin artırılması için gereken meblağın bildirildiğini aktardı.Zelenskiy'in Batı'dan Kiev'i en kısa sürede NATO'ya kabul etmelerini istediğini kaydeden Kyodo, Ukrayna'nın bu planla Rusya üzerinde askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik baskıyı artırmayı amaçladığını yazdı.Zelenskiy'in yeni planının taslağını 22 Eylül'de başlayacak 79. BM Genel Kurulu'na katılmak için gideceği ABD'de Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a sunması bekleniyor.Eylül başında İtalya’nın Cernobbio kentinde düzenlenen ekonomi forumunda Repubblica gazetesine demeç veren Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını ve bu belgeyi ABD başkan adayları ve G7 ülkeleri liderlerine sunmak istediğini söylemişti.Zelenskiy üzerinde çalıştığı ‘plana’ ilişkin ayrıntı vermemiş ancak Repubblica'ya göre barış planı, Batılı ortakların Ukrayna'nın savunulmasında aktif rol almasını içerecek, bu da ateşkesi garanti edecek ve Rusya ile müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda Ukrayna'yı yönetenlerin kendi halkını düşünmediğini, Ukrayna ordusunun muazzam kayıplar verdiğini, Kiev’in ise halkına ‘bir tür uzaylı ya da yabancı’ gibi davrandığını dile getirmişti.Putin ayrıca, Ukrayna'dan müzakere talebi gelmesi halinde Rusya’nın reddetmeyeceğini ancak bunun İstanbul'da kaydedilen anlaşmalar temelinde yürütüleceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/batiya-tepki-gosteren-rusyadan-bmgkda-reform-cagrisi-kendilerini-kainatin-efendileri-ilan-ettiler-1088164095.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, plan, barış planı, kiev, nato, batı, batılı ülkeler, batı, abd, atacms, patriot, storm shadow, storm shadow/scalp, vladimir putin
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, plan, barış planı, kiev, nato, batı, batılı ülkeler, batı, abd, atacms, patriot, storm shadow, storm shadow/scalp, vladimir putin

Japon basını Zelenskiy'in yeni planını öğrendi: Kiev Batı'dan neler talep ediyor?

14:48 18.09.2024
© SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© SERGEI SUPINSKY
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Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için hazırladığı, haftaya ABD'de Biden, Harris ve Trump'a sunmasının beklendiği yeni planın genel hatları belli olmaya başladı.
Japon haber ajansı Kyodo'nun Ukrayna hükümetinden üst düzey bir isme dayandırdığı haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yeni planında öne çıkan talepler, Batı'nın uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı izni verilmesi, Ukrayna savunma sanayisine yatırım yapılması ve Kiev'in en kısa sürede NATO'ya kabul edilmesi oldu.

Taslak belgede ATACMS, Storm Shadow füzeleri, Patriot kompleksleri için füzesavarlar da dahil olmak üzere 'zafer için gerekli' ABD ve Avrupa yapımı silahların listesi, miktarları, teslimat süreleri, kullanım amaçları ve ayrıca Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılar gerçekleştirmek için izin talebi de yer aldı.

Kyodo, planın Ukrayna savunma sanayisine yatırımla ilgili bölümünde, ülkede İHA ve top mermisi üretiminin artırılması için gereken meblağın bildirildiğini aktardı.

Zelenskiy'in Batı'dan Kiev'i en kısa sürede NATO'ya kabul etmelerini istediğini kaydeden Kyodo, Ukrayna'nın bu planla Rusya üzerinde askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik baskıyı artırmayı amaçladığını yazdı.

Zelenskiy'in yeni planının taslağını 22 Eylül'de başlayacak 79. BM Genel Kurulu'na katılmak için gideceği ABD'de Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a sunması bekleniyor.

Eylül başında İtalya’nın Cernobbio kentinde düzenlenen ekonomi forumunda Repubblica gazetesine demeç veren Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını ve bu belgeyi ABD başkan adayları ve G7 ülkeleri liderlerine sunmak istediğini söylemişti.

Zelenskiy üzerinde çalıştığı ‘plana’ ilişkin ayrıntı vermemiş ancak Repubblica'ya göre barış planı, Batılı ortakların Ukrayna'nın savunulmasında aktif rol almasını içerecek, bu da ateşkesi garanti edecek ve Rusya ile müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda Ukrayna'yı yönetenlerin kendi halkını düşünmediğini, Ukrayna ordusunun muazzam kayıplar verdiğini, Kiev’in ise halkına ‘bir tür uzaylı ya da yabancı’ gibi davrandığını dile getirmişti.
Putin ayrıca, Ukrayna'dan müzakere talebi gelmesi halinde Rusya’nın reddetmeyeceğini ancak bunun İstanbul'da kaydedilen anlaşmalar temelinde yürütüleceğini ifade etmişti.
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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