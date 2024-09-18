https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/batiya-tepki-gosteren-rusyadan-bmgkda-reform-cagrisi-kendilerini-kainatin-efendileri-ilan-ettiler-1088164095.html

Batı'ya tepki gösteren Rusya'dan BMGK'da reform çağrısı: 'Kendilerini kainatın efendileri ilan ettiler'

Batı'ya tepki gösteren Rusya'dan BMGK'da reform çağrısı: 'Kendilerini kainatın efendileri ilan ettiler'

Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çoğunluğu elinde bulunduran Batılı ülkelerin uluslararası meselelerde alınacak kararları sayısal üstünlüğü ve veto hakkını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T13:15+0300

2024-09-18T13:15+0300

2024-09-18T13:15+0300

dünya

rusya

rusya'nın bm daimi temsilciliği

dmitriy polyanskiy

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

veto hakkı

abd

batılı ülkeler

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto yetkisini kendi çıkarlarını desteklemek için kullandığını ve bunun için izahat sunmayacağını söylemesini eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BMGK'da reform yapılması gerektiğini söyledi.BMGK'da Batı'nın sayısal üstünlüğüne son verilmesi ve veto hakkıyla kararları manipüle etme imkanından mahrum bırakılması çağrısı yapan Rus diplomat, "ABD ve müttefikleri, BMGK'da sandalyelerin çoğunluğuna sahip ve gerçek bir vetoya başvurmadan, rakamlarla baskı yaparak ve kararları engelleyerek kolaylıkla 'gizli veto' uygulayabiliyorlar. Bu nedenle kolektif Batı'yı sayısal üstünlüklerinden ve BMGK'yı manipüle etme imkanından mahrum bırakacak bir Güvenlik Konseyi reformuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.ABD'nin küçümseyici bir tavırla tüm dünya ülkelerini iki kategoriye ayırmaya devam ettiğini belirten Polyanskiy, "İlk kategoride, 'ABD hükümetinin çıkarlarının gözetilmesi için' istenilen her şeyi yapmaya hazır olanlar, kendilerini 'kainatın efendileri' ilan edenler yer alıyor, ikincisi ise dünyadaki diğer tüm ülkeleri içeriyor" dedi.Veto hakkının sadece bir ayrıcalık olmadığını, aynı zamanda tek taraflı kararları engellemeye yönelik bir araç olduğunu vurgulayan Polyanskiy, ABD'nin bunu da kötüye kullandığının altını çizdi.Daha önce Polyanskiy, ABD'nin Filistin'in BM'ye kabulü konusundaki vetosunu eleştirmiş ve Washington'un iddialarının acınası olduğunu vurgulamıştı.

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