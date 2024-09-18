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Batı'ya tepki gösteren Rusya'dan BMGK'da reform çağrısı: 'Kendilerini kainatın efendileri ilan ettiler'
Batı'ya tepki gösteren Rusya'dan BMGK'da reform çağrısı: 'Kendilerini kainatın efendileri ilan ettiler'
Sputnik Türkiye
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çoğunluğu elinde bulunduran Batılı ülkelerin uluslararası meselelerde alınacak kararları sayısal üstünlüğü ve veto hakkını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T13:15+0300
2024-09-18T13:15+0300
dünya
rusya
rusya'nın bm daimi temsilciliği
dmitriy polyanskiy
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk
veto hakkı
abd
batılı ülkeler
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto yetkisini kendi çıkarlarını desteklemek için kullandığını ve bunun için izahat sunmayacağını söylemesini eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BMGK'da reform yapılması gerektiğini söyledi.BMGK'da Batı'nın sayısal üstünlüğüne son verilmesi ve veto hakkıyla kararları manipüle etme imkanından mahrum bırakılması çağrısı yapan Rus diplomat, "ABD ve müttefikleri, BMGK'da sandalyelerin çoğunluğuna sahip ve gerçek bir vetoya başvurmadan, rakamlarla baskı yaparak ve kararları engelleyerek kolaylıkla 'gizli veto' uygulayabiliyorlar. Bu nedenle kolektif Batı'yı sayısal üstünlüklerinden ve BMGK'yı manipüle etme imkanından mahrum bırakacak bir Güvenlik Konseyi reformuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.ABD'nin küçümseyici bir tavırla tüm dünya ülkelerini iki kategoriye ayırmaya devam ettiğini belirten Polyanskiy, "İlk kategoride, 'ABD hükümetinin çıkarlarının gözetilmesi için' istenilen her şeyi yapmaya hazır olanlar, kendilerini 'kainatın efendileri' ilan edenler yer alıyor, ikincisi ise dünyadaki diğer tüm ülkeleri içeriyor" dedi.Veto hakkının sadece bir ayrıcalık olmadığını, aynı zamanda tek taraflı kararları engellemeye yönelik bir araç olduğunu vurgulayan Polyanskiy, ABD'nin bunu da kötüye kullandığının altını çizdi.Daha önce Polyanskiy, ABD'nin Filistin'in BM'ye kabulü konusundaki vetosunu eleştirmiş ve Washington'un iddialarının acınası olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/pasinyan-ermenistan-kgaoyle-iliskilerde-geri-donusu-olmayan-noktaya-cok-yakin-1088158963.html
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rusya, rusya'nın bm daimi temsilciliği, dmitriy polyanskiy, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, veto hakkı, abd, batılı ülkeler, linda thomas greenfield, linda thomas-greenfield , reform
rusya, rusya'nın bm daimi temsilciliği, dmitriy polyanskiy, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, veto hakkı, abd, batılı ülkeler, linda thomas greenfield, linda thomas-greenfield , reform

Batı'ya tepki gösteren Rusya'dan BMGK'da reform çağrısı: 'Kendilerini kainatın efendileri ilan ettiler'

13:15 18.09.2024
Dmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çoğunluğu elinde bulunduran Batılı ülkelerin uluslararası meselelerde alınacak kararları sayısal üstünlüğü ve veto hakkını kullanarak manipüle etmesine Rusya'dan tepki geldi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto yetkisini kendi çıkarlarını desteklemek için kullandığını ve bunun için izahat sunmayacağını söylemesini eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BMGK'da reform yapılması gerektiğini söyledi.
BMGK'da Batı'nın sayısal üstünlüğüne son verilmesi ve veto hakkıyla kararları manipüle etme imkanından mahrum bırakılması çağrısı yapan Rus diplomat, "ABD ve müttefikleri, BMGK'da sandalyelerin çoğunluğuna sahip ve gerçek bir vetoya başvurmadan, rakamlarla baskı yaparak ve kararları engelleyerek kolaylıkla 'gizli veto' uygulayabiliyorlar. Bu nedenle kolektif Batı'yı sayısal üstünlüklerinden ve BMGK'yı manipüle etme imkanından mahrum bırakacak bir Güvenlik Konseyi reformuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
ABD'nin küçümseyici bir tavırla tüm dünya ülkelerini iki kategoriye ayırmaya devam ettiğini belirten Polyanskiy, "İlk kategoride, 'ABD hükümetinin çıkarlarının gözetilmesi için' istenilen her şeyi yapmaya hazır olanlar, kendilerini 'kainatın efendileri' ilan edenler yer alıyor, ikincisi ise dünyadaki diğer tüm ülkeleri içeriyor" dedi.

Veto hakkının sadece bir ayrıcalık olmadığını, aynı zamanda tek taraflı kararları engellemeye yönelik bir araç olduğunu vurgulayan Polyanskiy, ABD'nin bunu da kötüye kullandığının altını çizdi.
Daha önce Polyanskiy, ABD'nin Filistin'in BM'ye kabulü konusundaki vetosunu eleştirmiş ve Washington'un iddialarının acınası olduğunu vurgulamıştı.
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