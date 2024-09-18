https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-ordusundan-lubnan-icin-dev-hazirlik-kuzey-sinirina-gazzede-gorev-alan-yaklasik-20-bin-asker-1088163232.html
İsrail ordusundan Lübnan için 'dev hazırlık': Kuzey sınırına Gazze'de görev alan yaklaşık 20 bin asker gönderiliyor
İsrail ordusundan Lübnan için 'dev hazırlık': Kuzey sınırına Gazze'de görev alan yaklaşık 20 bin asker gönderiliyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından gerilimin tırmanması üzerine, 98. Tümeni ülkenin kuzeyine... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T13:11+0300
2024-09-18T13:11+0300
2024-09-18T13:33+0300
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İsrail’in kuzeye konuşlandırdığı 98. Tümen, daha önce Gazze Şeridi’ne düzenlenen operasyonlarda yer almıştı. Hizbullah ile yaşanan bu yeni gerilimde, tümenin İsrail-Lübnan sınırında artan çatışmalara karşı hazırlıklı olması dikkat çekiyor. İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana tırmanmaya devam ederken, gerilimin daha da artabileceği öngörülüyor.İsrail ordusunun hamlesi ve Lübnan'daki patlamalar, bölgede tansiyonu daha da yükseltirken, iki taraf arasındaki gerginlik her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.Çağrı cihazları patlamıştıLübnan’da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı ve olayda biri çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanırken, 200’den fazla kişinin durumu ağır. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-kultur-bakani-israilin-gunleri-sayili-1088162346.html
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israil, israil-filistin, lübnan, lübnan ordusu, lübnan güçleri, hizbullah, çağrı, çağrı cihazı, telefon, patlama, ordu, son dakika
İsrail ordusundan Lübnan için 'dev hazırlık': Kuzey sınırına Gazze'de görev alan yaklaşık 20 bin asker gönderiliyor
13:11 18.09.2024 (güncellendi: 13:33 18.09.2024)
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından gerilimin tırmanması üzerine, 98. Tümeni ülkenin kuzeyine konuşlandırdı. İsrail basınında çıkan haberlere göre, bu özel tümen, paraşütçü ve komandolardan oluşan 10 ila 20 bin askerle bölgedeki güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla görevlendirildi.
İsrail’in kuzeye konuşlandırdığı 98. Tümen, daha önce Gazze Şeridi’ne düzenlenen operasyonlarda yer almıştı. Hizbullah ile yaşanan bu yeni gerilimde, tümenin İsrail-Lübnan sınırında artan çatışmalara karşı hazırlıklı olması dikkat çekiyor. İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana tırmanmaya devam ederken, gerilimin daha da artabileceği öngörülüyor.
İsrail ordusunun hamlesi ve Lübnan'daki patlamalar, bölgede tansiyonu daha da yükseltirken, iki taraf arasındaki gerginlik her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
Çağrı cihazları patlamıştı
Lübnan’da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı ve olayda biri çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanırken, 200’den fazla kişinin durumu ağır. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den henüz bir açıklama yapılmadı.