https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/hizbullah-milletvekili-ali-ammar-kayiplar-ne-olursa-olsun-gazzeyi-desteklemekten-vazgecmeyecegiz-1088180877.html
Hizbullah Milletvekili Ali Ammar: Kayıplar ne olursa olsun Gazze’yi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz
Hizbullah Milletvekili Ali Ammar: Kayıplar ne olursa olsun Gazze’yi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Lübnan parlamentosundaki Hizbullah üyesi milletvekili Ali Ammar, İsrail’in son saldırılarının Gazze’ye olan desteğe engel olamayacağını belirtti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T20:34+0300
2024-09-18T20:34+0300
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Lübnan’da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılması olayında oğlunu kaybeden Hizbullah Milletvekili Ali Ammar, kayıplar ne olursa olsun Gazze’yi desteklemekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.Sputnik’e konuşan Ammar, “İsrail saldırganlığı herkes için artık açık. Hizbullah, kayıplar ne olursa olsun Gazze'ye destek vermekten geri adım atmayacak. İsrail'in bu kadar açık bir katliam gerçekleştirmesi şaşırtıcı değil, zira tarihi bu tür suç eylemleriyle dolu ve İsrail bu savaşta tüm kırmızı çizgileri aştı. Şehitlerimiz kurtuluşa giden yoldur” ifadelerini kullandı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, Lübnan'daki saldırılarda 2‘si çocuk olmak üzere 12 kişinin öldüğünü, 2 bin 800'den fazla kişinin yaralandığını, yaralılardan 300’ünün durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html
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lübnan, hizbullah, milletvekili, israil, saldırı, gazze, çağrı cihazı
lübnan, hizbullah, milletvekili, israil, saldırı, gazze, çağrı cihazı
Hizbullah Milletvekili Ali Ammar: Kayıplar ne olursa olsun Gazze’yi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz
Lübnan parlamentosundaki Hizbullah üyesi milletvekili Ali Ammar, İsrail’in son saldırılarının Gazze’ye olan desteğe engel olamayacağını belirtti.
Lübnan’da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılması olayında oğlunu kaybeden Hizbullah Milletvekili Ali Ammar, kayıplar ne olursa olsun Gazze’yi desteklemekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Sputnik’e konuşan Ammar, “İsrail saldırganlığı herkes için artık açık. Hizbullah, kayıplar ne olursa olsun Gazze'ye destek vermekten geri adım atmayacak. İsrail'in bu kadar açık bir katliam gerçekleştirmesi şaşırtıcı değil, zira tarihi bu tür suç eylemleriyle dolu ve İsrail bu savaşta tüm kırmızı çizgileri aştı. Şehitlerimiz kurtuluşa giden yoldur” ifadelerini kullandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Lübnan'daki saldırılarda 2‘si çocuk olmak üzere 12 kişinin öldüğünü, 2 bin 800'den fazla kişinin yaralandığını, yaralılardan 300’ünün durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.