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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 kuruma şikayet etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 kuruma şikayet etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Pekin, yayımladığı basın açıklamasında Galatasaray'ı 7... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T19:21+0300
2024-09-18T19:21+0300
spor
fenerbahçe
karaborsa
galatasaray
şikayet
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF’ye resmi olarak şikayet etti.Son günlerde gündeme gelen karaborsa ve illegal bahis reklamı konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ı 7 kuruma şikayet ettiklerini belirterek şunları söyledi:"Bir spor kulübü ekseninde haftalardır yaşanan gelişmeler ve oluşan gündem üzerine bu açıklamayı yapmak, zaruri bir halden öteye geçmiştir.Öncelikle, ülkemizdeki tüm futbolseverlerin ve kamuoyunun gündemini belirleyen gelişmeler karşısında kamuoyunu tatmin edecek yeterli resmi adımların atılmamış olması endişe vericidir.Bugün, aleni bir şekilde birçok hukuksuzluğun arka arkaya yaşanmasına rağmen adaletin bu kadar çaresiz kaldığı bir durum, Türk futbol tarihinde daha önce yaşanmamıştır.Türk futbolu:özetle ve en net şekilde süreklilik arz eden hukuk ve adalet tanımaz bir yaklaşımla karşı karşıyadır.Söz konusu kulüp, tüm bu yaklaşımı alenen ortaya koyarken, ilgili makamların sessiz kalmalarından cesaret almaktadır.Tüm bu gündemden hareketle, yok sayılan bu haberlere, yaşananlara ve ortaya konanlara göre, devletimizin ilgili makamlarının ve TFF’nin dikkatini aşağıdaki maddelere çekmek istiyoruz:Kamuoyunda iddia edildiği şekliyle;1. Bazı oyuncularının maaşlarını düşük gösterip, harcama limitlerinin dışında bırakarak haksız rekabet yaratmak, devletimizin vergi kaybına yol açmıyor mu?2. Yüksek sayıdaki kombinelerin kurumsal satış adı altında bir şirkete transfer edilip, oradan da taraftarlara bedelinin çok üzerinde satış yapılması, finansal yeniden yapılanma şartlarını ihlal etmiyor mu? Aynı zamanda ortaya çıkan gelirin illegal gelir olması ve vergisiz kazanca sebebiyet vermesi, vergi kaçırmak ve haksız kazanç sağlamak değil midir?3. İllegal bir bahis şirketinin reklamını üstü kapalı bir şekilde formaya koymak, ülkemizin kanunlarını hiçe saymak değil midir?Ortada dolaşan illegal eylem iddialarıyla ilgili savunma ve açıklama yapmak yerine "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" yaklaşımıyla, kulübümüzle birlikte birçok Anadolu kulübünün de tamamen yasal sponsorlarını emsal göstermek insanların aklıyla dalga geçmektir.Her zaman olduğu gibi hem devletimiz zarara uğramakta hem de diğer kulüplerimize zarar verilmeye çalışılmaktadır.Kendilerini dokunulmaz addeden bu zihniyet, kibirli ve üstten bakış açısıyla, "Nasıl olsa bize bir şey olmaz" anlayışı ile herkesi aptal yerine koyduğunu düşünmektedir.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, milyonların hakkı ve emeği olan Türk futbolunun bu yanlışlardan temizlenmesi, saha içi ve dışındaki adaletsizliğin giderilmesi ve etik dışı her adımın hukuk karşısında hesabının sorulması için ilgili tüm kişi ve kurumları göreve davet ediyoruz.Bu konuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF nezdinde yapmış olduğumuz başvuru ve şikayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.Devletimizden beklentimiz, gerekli hukuki adımların bir an önce atılması, yukarıda belirttiğimiz hususların detaylıca incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesidir.Adalet, toplumun düzenidir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin hakka ve hukuka uygun olması, sportif rekabetin eşit şartlarda gerçekleşmesi mümkün değildir.Sportif ve ekonomik olarak, haksız rekabete daha fazla müsaade edilmemeli ve Türk futboluna daha fazla zarar verilmesine sessiz kalınmamalıdır"
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fenerbahçe, karaborsa, galatasaray, şikayet, şikayetçi, ali koç, mahkeme
fenerbahçe, karaborsa, galatasaray, şikayet, şikayetçi, ali koç, mahkeme

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 kuruma şikayet etti

19:21 18.09.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Pekin, yayımladığı basın açıklamasında Galatasaray'ı 7 farklı kuruma şikayet ettiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF’ye resmi olarak şikayet etti.
Son günlerde gündeme gelen karaborsa ve illegal bahis reklamı konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ı 7 kuruma şikayet ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Bir spor kulübü ekseninde haftalardır yaşanan gelişmeler ve oluşan gündem üzerine bu açıklamayı yapmak, zaruri bir halden öteye geçmiştir.
Öncelikle, ülkemizdeki tüm futbolseverlerin ve kamuoyunun gündemini belirleyen gelişmeler karşısında kamuoyunu tatmin edecek yeterli resmi adımların atılmamış olması endişe vericidir.
Bugün, aleni bir şekilde birçok hukuksuzluğun arka arkaya yaşanmasına rağmen adaletin bu kadar çaresiz kaldığı bir durum, Türk futbol tarihinde daha önce yaşanmamıştır.
Türk futbolu:
Hem sahada hem de saha dışında kazanmak için her yolu mübah görüp hak ve hukuk tanımayan,
Adil rekabeti çiğneyerek kendisine haksız bir şekilde maddi ve sportif açıdan avantaj sağlayan,
Başrolde olduğu skandalları çeşitli kılıflarla örterken hukuki, ahlaki ve etik değerleri çiğneyen,
Bunu fütursuzca yaparken tüm skandallarını örtbas etmek için rakiplerini haksızca hedef gösteren,
özetle ve en net şekilde süreklilik arz eden hukuk ve adalet tanımaz bir yaklaşımla karşı karşıyadır.
Söz konusu kulüp, tüm bu yaklaşımı alenen ortaya koyarken, ilgili makamların sessiz kalmalarından cesaret almaktadır.
Tüm bu gündemden hareketle, yok sayılan bu haberlere, yaşananlara ve ortaya konanlara göre, devletimizin ilgili makamlarının ve TFF’nin dikkatini aşağıdaki maddelere çekmek istiyoruz:
Kamuoyunda iddia edildiği şekliyle;
1. Bazı oyuncularının maaşlarını düşük gösterip, harcama limitlerinin dışında bırakarak haksız rekabet yaratmak, devletimizin vergi kaybına yol açmıyor mu?
2. Yüksek sayıdaki kombinelerin kurumsal satış adı altında bir şirkete transfer edilip, oradan da taraftarlara bedelinin çok üzerinde satış yapılması, finansal yeniden yapılanma şartlarını ihlal etmiyor mu? Aynı zamanda ortaya çıkan gelirin illegal gelir olması ve vergisiz kazanca sebebiyet vermesi, vergi kaçırmak ve haksız kazanç sağlamak değil midir?
3. İllegal bir bahis şirketinin reklamını üstü kapalı bir şekilde formaya koymak, ülkemizin kanunlarını hiçe saymak değil midir?
Ortada dolaşan illegal eylem iddialarıyla ilgili savunma ve açıklama yapmak yerine "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" yaklaşımıyla, kulübümüzle birlikte birçok Anadolu kulübünün de tamamen yasal sponsorlarını emsal göstermek insanların aklıyla dalga geçmektir.
Her zaman olduğu gibi hem devletimiz zarara uğramakta hem de diğer kulüplerimize zarar verilmeye çalışılmaktadır.
Kendilerini dokunulmaz addeden bu zihniyet, kibirli ve üstten bakış açısıyla, "Nasıl olsa bize bir şey olmaz" anlayışı ile herkesi aptal yerine koyduğunu düşünmektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, milyonların hakkı ve emeği olan Türk futbolunun bu yanlışlardan temizlenmesi, saha içi ve dışındaki adaletsizliğin giderilmesi ve etik dışı her adımın hukuk karşısında hesabının sorulması için ilgili tüm kişi ve kurumları göreve davet ediyoruz.
Bu konuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF nezdinde yapmış olduğumuz başvuru ve şikayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.
Devletimizden beklentimiz, gerekli hukuki adımların bir an önce atılması, yukarıda belirttiğimiz hususların detaylıca incelenerek kamuoyunun bilgilendirilmesidir.
Adalet, toplumun düzenidir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin hakka ve hukuka uygun olması, sportif rekabetin eşit şartlarda gerçekleşmesi mümkün değildir.
Sportif ve ekonomik olarak, haksız rekabete daha fazla müsaade edilmemeli ve Türk futboluna daha fazla zarar verilmesine sessiz kalınmamalıdır"
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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