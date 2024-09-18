https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dursun-ozbekten-hakem-tepkisi-baska-hakem-bulamadiniz-mi-sayin-mhk-1088178536.html

Dursun Özbek'ten hakem tepkisi: 'Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK?'

Dursun Özbek'ten hakem tepkisi: 'Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK?'

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maçın hakemi olarak... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T18:53+0300

2024-09-18T18:53+0300

2024-09-18T18:53+0300

spor

galatasaray

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin hakemi olarak MHK tarafından atanan Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda Fenerbahçe-Galatasaray maçına MHK tarafından atanan hakem için konuşan Başkan Özbek "Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray’ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti, başka hiçbir değişmedi. Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem hakkında bir sürü şey konuştum. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına o hakemi atadınız. Onun için tekrar sesleniyorum, eğer bu tayinler, bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha da zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha zorlaşacaktır. Bu atamalara dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Derbi beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dursun-ozbek-duyurdu-galatasaray-55-milyar-tllik-kar-acikladi-1088175066.html

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