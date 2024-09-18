https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dursun-ozbekten-hakem-tepkisi-baska-hakem-bulamadiniz-mi-sayin-mhk-1088178536.html
Dursun Özbek'ten hakem tepkisi: 'Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK?'
Dursun Özbek'ten hakem tepkisi: 'Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK?'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maçın hakemi olarak... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T18:53+0300
2024-09-18T18:53+0300
2024-09-18T18:53+0300
spor
galatasaray
dursun özbek
fenerbahçe
atama
derbi
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
hakem
hakem hataları
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin hakemi olarak MHK tarafından atanan Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda Fenerbahçe-Galatasaray maçına MHK tarafından atanan hakem için konuşan Başkan Özbek "Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray’ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti, başka hiçbir değişmedi. Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem hakkında bir sürü şey konuştum. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına o hakemi atadınız. Onun için tekrar sesleniyorum, eğer bu tayinler, bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha da zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha zorlaşacaktır. Bu atamalara dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Derbi beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dursun-ozbek-duyurdu-galatasaray-55-milyar-tllik-kar-acikladi-1088175066.html
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derbi saat kaçta, fenerbahçe-galatasaray maçı hangi kanalda, fenerbahçe-galatasaray saat kaçta
derbi saat kaçta, fenerbahçe-galatasaray maçı hangi kanalda, fenerbahçe-galatasaray saat kaçta
Dursun Özbek'ten hakem tepkisi: 'Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK?'
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maçın hakemi olarak atanan isme geçen sezon tepki gösterdiğini belirterek Merkez Hakem Kurulu'na seslendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin hakemi olarak MHK tarafından atanan Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda Fenerbahçe-Galatasaray maçına MHK tarafından atanan hakem için konuşan Başkan Özbek "Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray’ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti, başka hiçbir değişmedi. Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem hakkında bir sürü şey konuştum. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına o hakemi atadınız. Onun için tekrar sesleniyorum, eğer bu tayinler, bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha da zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha zorlaşacaktır. Bu atamalara dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Derbi beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.