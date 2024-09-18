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Fenerbahçe Beko, 2.24 metre boyundaki 'ribaunt kralı' Marjanovic'i transfer etti
Fenerbahçe Beko, 2.24 metre boyundaki 'ribaunt kralı' Marjanovic'i transfer etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırp pivot Boban Marjanovic'i kadrosuna kattı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe beko
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2,24 metre boyundaki Marjanovic ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.Basketbola ülkesinin Hemofarm ekibinde başlayan 36 yaşındaki Marjanovic, daha sonra CSKA Moskova, Zalgiris, Nizhny Novgorod, Radnicki, Mega Vizura ve Kızılyıldız'da oynadı.Ribaunt kralı seçildiKızılyıldız'da 2014-2015 Avrupa Ligi sezonunu 16,6 sayı, 10,7 ribaunt, 0,9 blok ve 25,7 verimlilik puanı ortalamalarıyla bitiren Marjanovic, bu performansıyla en iyi 5'e seçildi ve ribaunt kralı oldu.Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi şampiyonlukları yaşadığı Avrupa kariyerini 2015 yazında noktalayan Marjanovic, sonrasında Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) adım atarak San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets formaları giydi. Tecrübeli pivot, NBA normal sezonlarında 331 maça çıktı ve 5,5 sayı, 3,6 ribaunt ortalamaları tutturdu.Milli takımda da uzun süre görev yapan Marjanovic, Sırbistan formasıyla 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
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fenerbahçe beko, basketbol, boban marjanovic
fenerbahçe beko, basketbol, boban marjanovic

Fenerbahçe Beko, 2.24 metre boyundaki 'ribaunt kralı' Marjanovic'i transfer etti

12:29 18.09.2024 (güncellendi: 12:30 18.09.2024)
© Kenny GiarlaBoban Marjanovic
Boban Marjanovic - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Kenny Giarla
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırp pivot Boban Marjanovic'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2,24 metre boyundaki Marjanovic ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Basketbola ülkesinin Hemofarm ekibinde başlayan 36 yaşındaki Marjanovic, daha sonra CSKA Moskova, Zalgiris, Nizhny Novgorod, Radnicki, Mega Vizura ve Kızılyıldız'da oynadı.

Ribaunt kralı seçildi

Kızılyıldız'da 2014-2015 Avrupa Ligi sezonunu 16,6 sayı, 10,7 ribaunt, 0,9 blok ve 25,7 verimlilik puanı ortalamalarıyla bitiren Marjanovic, bu performansıyla en iyi 5'e seçildi ve ribaunt kralı oldu.
Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi şampiyonlukları yaşadığı Avrupa kariyerini 2015 yazında noktalayan Marjanovic, sonrasında Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) adım atarak San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets formaları giydi. Tecrübeli pivot, NBA normal sezonlarında 331 maça çıktı ve 5,5 sayı, 3,6 ribaunt ortalamaları tutturdu.
Milli takımda da uzun süre görev yapan Marjanovic, Sırbistan formasıyla 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Boban Marjanovic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Beşiktaş, NBA'in tanınan pivotu Marjanovic'in peşinde
13 Eylül, 11:10
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