https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/besiktas-nbanin-taninan-pivotu-marjanovicin-pesinde--1087975342.html
Beşiktaş, NBA'in tanınan pivotu Marjanovic'in peşinde
Beşiktaş, NBA'in tanınan pivotu Marjanovic'in peşinde
Sputnik Türkiye
Sırbistan medyasına göre, NBA'deki ünlü oyuncu Boban Marjanovic'e Beşiktaş teklif götürdü. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:10+0300
2024-09-13T11:10+0300
2024-09-13T11:14+0300
spor
basketbol
sırbistan
beşiktaş
nba
abd
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087975398_37:0:926:500_1920x0_80_0_0_fc5e046b5791e069837b652f471324b5.jpg
Meridian Sport'un haberine göre Beşiktaş, NBA'in tecrübeli pivotu Boban Marjanovic'e teklif götürdü. Marjanovic, 23-24 sezonunu Houston Rockets'da tamamlaması ardından serbest oyuncu konumuna düşmüştü. NBA'deki ve Avrupa'daki diğer takımlardan da teklif aldığı bilinen Sırp oyuncu Beşiktaş'a dönerse 9 yıl sonra Avrupa ligine dönmüş olacak. NBA'e gelmeden önce Kızılyıldız'da forma giyen oyuncu, etkileyici performansı ile EuroLeage'de turnuvanın ribaund lideri olmuştu. Boyu 2.24 metre olan 36 yaşındaki tecrübeli pivot geçtiğimiz sezon Houston Rockets formasıyla 14 maça çıktı ve sahada kaldığı 5.1 dakikada maç başına 3.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakaladı.Beşiktaş'ın şu anki koçu Duşan Alimpijevic de Sırbistanlı uyruklu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/mourinhonun-derbi-plani-kasimpasa-maciyla-kadroda-degisim-baslayacak-1087977546.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087975398_148:0:815:500_1920x0_80_0_0_6e8e0c1cc547f2523f50d4761e2bff77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
basketbol, sırbistan, beşiktaş, nba, abd, türkiye
basketbol, sırbistan, beşiktaş, nba, abd, türkiye
Beşiktaş, NBA'in tanınan pivotu Marjanovic'in peşinde
11:10 13.09.2024 (güncellendi: 11:14 13.09.2024)
Sırbistan medyasına göre, NBA'deki ünlü oyuncu Boban Marjanovic'e Beşiktaş teklif götürdü.
Meridian Sport'un haberine göre Beşiktaş, NBA'in tecrübeli pivotu Boban Marjanovic'e teklif götürdü.
Marjanovic, 23-24 sezonunu Houston Rockets'da tamamlaması ardından serbest oyuncu konumuna düşmüştü. NBA'deki ve Avrupa'daki diğer takımlardan da teklif aldığı bilinen Sırp oyuncu Beşiktaş'a dönerse 9 yıl sonra Avrupa ligine dönmüş olacak.
NBA'e gelmeden önce Kızılyıldız'da forma giyen oyuncu, etkileyici performansı ile EuroLeage'de turnuvanın ribaund lideri olmuştu.
Boyu 2.24 metre olan 36 yaşındaki tecrübeli pivot geçtiğimiz sezon Houston Rockets formasıyla 14 maça çıktı ve sahada kaldığı 5.1 dakikada maç başına 3.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakaladı.
Beşiktaş'ın şu anki koçu Duşan Alimpijevic de Sırbistanlı uyruklu.