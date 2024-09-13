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Beşiktaş, NBA'in tanınan pivotu Marjanovic'in peşinde
Beşiktaş, NBA'in tanınan pivotu Marjanovic'in peşinde
Sputnik Türkiye
Sırbistan medyasına göre, NBA'deki ünlü oyuncu Boban Marjanovic'e Beşiktaş teklif götürdü. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Meridian Sport'un haberine göre Beşiktaş, NBA'in tecrübeli pivotu Boban Marjanovic'e teklif götürdü. Marjanovic, 23-24 sezonunu Houston Rockets'da tamamlaması ardından serbest oyuncu konumuna düşmüştü. NBA'deki ve Avrupa'daki diğer takımlardan da teklif aldığı bilinen Sırp oyuncu Beşiktaş'a dönerse 9 yıl sonra Avrupa ligine dönmüş olacak. NBA'e gelmeden önce Kızılyıldız'da forma giyen oyuncu, etkileyici performansı ile EuroLeage'de turnuvanın ribaund lideri olmuştu. Boyu 2.24 metre olan 36 yaşındaki tecrübeli pivot geçtiğimiz sezon Houston Rockets formasıyla 14 maça çıktı ve sahada kaldığı 5.1 dakikada maç başına 3.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakaladı.Beşiktaş'ın şu anki koçu Duşan Alimpijevic de Sırbistanlı uyruklu.
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basketbol, sırbistan, beşiktaş, nba, abd, türkiye
basketbol, sırbistan, beşiktaş, nba, abd, türkiye

Beşiktaş, NBA'in tanınan pivotu Marjanovic'in peşinde

11:10 13.09.2024 (güncellendi: 11:14 13.09.2024)
© Kenny GiarlaBoban Marjanovic
Boban Marjanovic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Kenny Giarla
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Sırbistan medyasına göre, NBA'deki ünlü oyuncu Boban Marjanovic'e Beşiktaş teklif götürdü.
Meridian Sport'un haberine göre Beşiktaş, NBA'in tecrübeli pivotu Boban Marjanovic'e teklif götürdü.
Marjanovic, 23-24 sezonunu Houston Rockets'da tamamlaması ardından serbest oyuncu konumuna düşmüştü. NBA'deki ve Avrupa'daki diğer takımlardan da teklif aldığı bilinen Sırp oyuncu Beşiktaş'a dönerse 9 yıl sonra Avrupa ligine dönmüş olacak.
NBA'e gelmeden önce Kızılyıldız'da forma giyen oyuncu, etkileyici performansı ile EuroLeage'de turnuvanın ribaund lideri olmuştu.
Boyu 2.24 metre olan 36 yaşındaki tecrübeli pivot geçtiğimiz sezon Houston Rockets formasıyla 14 maça çıktı ve sahada kaldığı 5.1 dakikada maç başına 3.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları yakaladı.
Beşiktaş'ın şu anki koçu Duşan Alimpijevic de Sırbistanlı uyruklu.
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